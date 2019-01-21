Нападающий ХК «Сибирь» стал лучшим новичком недели пятый раз за сезон
Никита Михайлов набрал три очка в двух победных матчах
Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги в очередной раз назвала нападающего новосибирской хоккейной команды «Сибирь» Никиту Михайлова лучшим новичком недели.
На сайте КХЛ сообщается, что в двух последних матчах, которые «Сибирь» выиграла, молодой игрок набрал три очка. «Форвард новосибирского клуба не завершил ни один из поединков недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+3). 20-летний нападающий в среднем проводил на льду 17 минут 12 секунд», — говорится в сообщении.
Таким образом, это уже пятое попадание Никиты Михайлова в список лучших игроков недели. Кроме этого, в сентябре он становился лучшим игроком месяца.
Вчера днём два игрока новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Юкка Пелтола и Жильбер Брюле спустились с гитарами в подземный переход на станции метро «Площадь Ленина», чтобы сыграть несколько песен.
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Александра Трофименко
Фото hcsibir.ru