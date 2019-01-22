До 170 тысяч в месяц: в Новосибирске резко выросло число квартир в аренде
Сейчас выбрать съёмное жильё можно из почти 6 тысяч вариантов
За год число квартир в аренде выросло на 40%, подсчитали аналитики N1.RU, — сейчас новосибирцы могут выбрать из 5844 вариантов.
По мнению руководителя пресс-службы N1.RU Анастасии Гринёвой, на рынок выставили купленные в прошлом году на пике низких ставок по ипотеке квартиры. При этом массовый спрос на аренду упал: часть бывших арендаторов обзавелась собственным жильём.
Отличительной особенностью стало и увеличение числа двухуровневых квартир в аренде: если в январе 2018 года их было всего 6, то сейчас уже 12. Самая дорогая подобная квартира сдаётся на улице Щетинкина, 49 — за неё просят 170 тысяч рублей в месяц. Из её окон открывается вид на оперный театр, подчёркивает автор объявления.
При этом средняя цена за квартиру поднялась на 10%: однокомнатная квартира в Новосибирске сейчас обойдётся в среднем в 15,3 тысячи рублей, «двушка» — в 20 тысяч, «трёшку» можно снять примерно за 26 тысяч рублей.
«Год к году цены выросли на большинство потребительских товаров, а также на коммунальные услуги, поэтому собственники пытаются как-то компенсировать рост издержек, поднимая цены», — считает Анастасия Гринёва.
В декабре эксперты N1.RU проанализировали предложения по аренде коттеджей на Новый год: выяснилось, что на три праздничных дня владельцы таких домов поднимают цены в несколько раз.
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Лиза Пичугина
Фото N1.RU