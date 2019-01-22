На Маркса открылся мясной бар с мебелью из деревянных поддонов и железных бочек

Заведение открылось на месте кафе бурятской кухни, где готовили позы

Мебель в заведении преимущественно создана из подручных материалов
Мебель в заведении преимущественно создана из подручных материалов


На первом этаже жилой девятиэтажки на проспекте Карла Маркса, 28/1 открылся гриль-бар Meat Garage. Заведение заняло место кафе бурятской кухни, которое продержалось здесь меньше года.


Meat Garage работает в формате «мясного кафе». Заведение открыл индивидуальный предприниматель Евгений Кравченко. В базе данных «Контур.Фокус» нет информации о каких-то действующих предприятиях, где бы он был руководителем или учредителем.


Для любителей активного образа жизни в баре имеется настольный футбол
Для любителей активного образа жизни в баре имеется настольный футбол


Интерьер бара собран из подручных материалов. Так, для основы диванов использованы деревянные складские поддоны — палеты. Стойка бара собрана из железных бочек. Судя по всему, жесткая экономия коснулась и систем вентиляции — когда в заведение зашёл корреспондент НГС, с потолка, из проходящих по нему труб, в двух местах капала вода.


Бургер Pork (сандвич с нарезанной жареной свининой) обойдётся в 285 рублей
Бургер Pork (сандвич с нарезанной жареной свининой) обойдётся в 285 рублей


Заказ в баре нужно делать самостоятельно у стойки, но уже готовое блюдо могут принести на место. Meat Garage предлагает мясо гриль (от 195 рублей за куриные крылья до 420 рублей за «фланг-стейк» — именно так название написано в меню), бургеры (от 240 до 345 рублей), а также салаты, закуски и десерты.


Заведение открылось на первом этаже девятиэтажного жилого дома. 
Заведение открылось на первом этаже девятиэтажного жилого дома. 


По данным 2ГИС, сейчас в Новосибирске работает 93 заведения, которые обозначили свой профиль как гриль-бар. Ближайшие к Meat Garage точки такого рода расположены буквально через дорогу — это бар сети «Шашлыкофф» и BarBQ, который работает в том же формате, что и Meat Garage. Из открывшихся в недавнее время заведений этой категории можно отметить ретро-ресторан «Жить хорошо», который начал работать в ноябре прошлого года на улице Ядринцевской в центре города.

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