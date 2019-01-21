Новосибирцы купили 8 «Майбахов» по 10–15 миллионов за каждый
Продажи модели Mercedes-Maybach S-Klasse выросли в 4 раза
В Новосибирске в 2018 году резко, в 4 раза, выросли продажи автомобиля luxury-сегмента Mercedes-Maybach S-Klasse. Эта модель, построенная на базе обычного Mercedes S-Klasse, уже несколько лет лидирует в России в люксовом сегменте, опережая Bentley, Rolls-Royce и другие марки.
«В 2018 году продано 8 штук Mercedes-Maybach, в 2017 году — 2 шутки», — сообщил руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов.
Отчасти высокий спрос на Mercedes-Maybach объясняется его ценой. Если Bentley стоит порядка 15–20 миллионов рублей, а Rolls-Royce — 30 миллионов, то хорошую комплектацию Maybach можно подобрать дешевле.
Базовый 367-сильный Maybach стоит от
Ранее НГС сообщал о рекордных продажах в Новосибирске модели Mercedes-Benz Geländewagen — их продажи тоже выросли более чем в полтора раза.
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Дмитрий Косенко
Фото mercedes-benz.ru