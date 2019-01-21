Фото: над Новосибирском взошла огромная Луна

Ближе всего к Земле Луна подойдёт 22 января в 2:59 по новосибирскому времени





Сегодня, 21 января, в Новосибирске начинается суперлуние — уже сейчас жители города могут наблюдать в небе необычно огромную Луну.





«Суперлунием называют совпадение момента наступления полнолуния (или новолуния) с моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Если совпадение произошло в полнолуние, то можно заметить увеличение лунного диска», — рассказывала корреспонденту НГС сотрудница учебно-научного центра «Планетарий» СГУГиТ Виктория Дамм.





Луна вошла в фазу полнолуния сегодня, когда в Новосибирске был уже день — в 12:17. Сегодня же произошло лунное затмение, которое жители города наблюдать не могли.





Но суперлуние выпало на ночное время — Луна достигнет перигея в 2:59. В это время расстояние между Землёй и её спутником составит 357 344 километра.





В прошлый раз во время суперлуния новосибирцы смогли наблюдать и лунное затмение — это происходило 28 июля, тогда это было самое длинное лунное затмение за 100 лет.