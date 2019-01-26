Банк ВТБ взыскал с поручителей известного новосибирского автодилера 167 миллионов

Один из автосалонов разорившейся группы «МАКС Моторс»





Банк ВТБ взыскал с шести компаний группы «МАКС Моторс» долги обанкротившейся «МАКС Моторс Гранд» — Арбитражный суд согласился с требованиями банка, решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.







Как указано в материалах дела, в декабре 2015 года Банк ВТБ оформил для компании «МАКС Моторс Гранд» кредитную линию с изначальным лимитом в 150 миллионов рублей. По информации суда, средства были необходимы компании для финансирования текущей деятельности. Погасить кредит «МАКС Моторс Гранд» должна была в августе 2017 года.







«Заёмщик неоднократно нарушал условия кредитного соглашения в части сроков и порядка уплаты денежных средств. Более того, по окончании срока возврата кредита обязательства заемщиком также не были исполнены», — указано в материале дела.







Общая задолженность компании перед банком составляет 293,1 миллиона рублей, из них 167,8 миллиона — основной долг, проценты по кредиту и неустойка.







В мае 2018 года компанию признали банкротом и открыли конкурсное производство, а ответственность за её долги легла на плечи поручителей — шести компаний группы: «МАКС Моторс Премьер», «МАКС Моторс Восток», «МАКС Моторс Трейд», «МАКС Моторс Север», «МАКС Моторс Лада» и «МАКС Моторс Комфорт». Они сообща должны выплатить долг, а также дополнительную неустойку — по 22,55 миллиона рублей каждая.







При этом, по данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, один из поручителей — «МАКС Моторс Премьер» — был также признан банкротом в марте 2018 года. В числе банкротов и ещё одна компания группы — «МАКС Моторс Инвест». Владельцы группы компаний, Владимир и Александр Сафроновы, также признаны банкротами. В банке на запрос корреспондента НГС не ответили.





Группа компаний была одной из крупнейших дилерских групп в Новосибирске, в разное время она представляла такие бренды как Volkswagen, Jaguar, Jeep и другие. Сейчас имущество группы постепенно распродаётся, на месте одного из её салонов — на улице Добролюбова, 1 — вскоре должен появиться жилой дом.

