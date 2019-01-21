«Вся округа слышит»: рабочие бросили листы железа на крыше дома — они гремят из-за сильного ветра

Оцинкованные листы оказались не закреплены — при порывах ветра они бьют по стене дома

Владимир, который живёт на верхнем этаже 9-этажки, признался, что не спит четвёртый день





Житель Ленинского района Новосибирска пожаловался на ужасные звуки, которые издают незакреплённые оцинкованные листы на крыше многоэтажки и мешают жильцам спать.





«На Танкистов, 21 делают капитальный ремонт крыши. Всё бы ничего, но работники не закрепили листы оцинковки, бросили свою работу в пятницу. Сказали, что нет инструмента.





Ветер все эти дни дует хороший, с южной стороны, и звуки просто адские, особенно ночью!» — рассказал житель одной из квартир дома Владимир.





Он уточнил, что попытался обратиться к куратору рабочих, но это не помогло.





«Он сказал, что их накажет, но всё это спускается сквозь пальцы. А я четвёртый день спать не могу. И эти звуки, наверное, вся округа слышит», — жалуется Владимир.









Дом по улице Танкистов, 21 обслуживает управляющая компания «СПАС-дом». Корреспонденту НГС не смогли оперативно предоставить комментарий в управляющей компании. «У нас такой информации нет. Нужно звонить в рабочее время главному инженеру», — коротко сообщили корреспонденту в диспетчерской службе «СПАС-дома».



