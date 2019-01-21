«Вся округа слышит»: рабочие бросили листы железа на крыше дома — они гремят из-за сильного ветра

Оцинкованные листы оказались не закреплены — при порывах ветра они бьют по стене дома

Владимир, который живёт на верхнем этаже 9-этажки, признался, что не спит четвёртый день
Владимир, который живёт на верхнем этаже 9-этажки, признался, что не спит четвёртый день


Житель Ленинского района Новосибирска пожаловался на ужасные звуки, которые издают незакреплённые оцинкованные листы на крыше многоэтажки и мешают жильцам спать.


«На Танкистов, 21 делают капитальный ремонт крыши. Всё бы ничего, но работники не закрепили листы оцинковки, бросили свою работу в пятницу. Сказали, что нет инструмента. 


Ветер все эти дни дует хороший, с южной стороны, и звуки просто адские, особенно ночью!» — рассказал житель одной из квартир дома Владимир.


Он уточнил, что попытался обратиться к куратору рабочих, но это не помогло. 


«Он сказал, что их накажет, но всё это спускается сквозь пальцы. А я четвёртый день спать не могу. И эти звуки, наверное, вся округа слышит», — жалуется Владимир.



Дом по улице Танкистов, 21 обслуживает управляющая компания «СПАС-дом». Корреспонденту НГС не смогли оперативно предоставить комментарий в управляющей компании. «У нас такой информации нет. Нужно звонить в рабочее время главному инженеру», — коротко сообщили корреспонденту в диспетчерской службе «СПАС-дома».


В конце прошлого года года жители дома № 22/6 на улице Кошурникова в Новосибирске возмутились стройкой, звуки которой беспокоят их поздно ночью. 

Прочтений: 1378

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (8)8
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено