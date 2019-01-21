Новосибирец получил 1,5 года колонии за старый пост во «ВКонтакте»

Житель Академгородка получил 1,5 года колонии за пост во «ВКонтакте» — в силу приговор ещё не вступил





Сегодня, 21 января, суд приговорил к реальному сроку жителя Советского района Новосибирска, который опубликовал экстремистский пост в соцсети.







«10 декабря 2016 года, находясь у себя дома, на своей личной странице на сайте "ВКонтакте" разместил текст, который содержал призывы к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по национальному критерию», — описала преступление старший помощник прокурора Советского района Мария Шеин.







Она уточнила, что речь в посте шла о выходцах из стран Кавказа и Средней Азии. Текст, написанный жителем Нижней зоны Академгородка, был достаточно объёмным — в нём автор обращался к «неопределённому кругу лиц».







«В целом в тексте прослеживается чувство национального превосходства», — пояснила гособвинитель.







По словам Марии Шеин, раньше автора поста уже судили за другие преступления. Во время судебного процесса по делу об экстремизме он, например, был под стражей по другому уголовному делу, которое параллельно рассматривалось в Советском районном суде.





Новосибирца обвиняли в хулиганстве и причинении вреда здоровью, следует из карточки этого дела на сайте суда, — приговор вынесли в ноябре 2018 года, но в законную силу он пока не вступил.





Сегодня, 21 января, Советский районный суд признал новосибирца виновным ещё и по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершённые с использованием интернета). Автор поста получил реальное наказание.





«Суд <...> назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием в Сети веб-сайтов, форумов, чатов и групп в социальных сетях сроком на 2 года, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — говорится на сайте суда.





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