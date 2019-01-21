«У таких старых мужчин не может быть детей»: полиция нагрянула к родителям знаменитой четверни

Их заподозрили в обмане: по мнению автора жалобы, мать четверняшек слишком стройная, а отец — седой

Марине Стекловой пришлось доказывать полицейскому, что детей она родила сама

Жительница Новосибирска Марина Стеклова — мать знаменитой четверни — рассказала, что незнакомая ей жительница Сахалина пожаловалась в полицию. Автор заявления утверждает, что Марина Стеклова и её муж Дмитрий Козлов не похожи на родителей четверняшек.







Участковый полицейский пришёл сегодня в 9 утра — он рассказал, что на Марину Стеклову поступило заявление в прокуратуру от жительницы города Невельск Сахалинской области, сообщила мать четверни.







«Она подозревает, что я не являюсь матерью четверни и мой муж не является отцом.





А подозрения возникли, потому что мой муж седой (так прямо в заявлении написано) и у таких старых мужчин не может быть детей. И вторым аргументом она меня добила. Я слишком худая для рождения четверни, а у женщины, написавшей заявление, фигура после родов не такая.





В конце письма эта особа предполагает, что один ребёнок её, которого я предположительно украла, и просит проверить этот факт!» — написала сибирячка в своём Instagram.







Как пояснила Марина Стеклова корреспонденту НГС, участковый показал ей заявление, но сфотографировать не дал — получить копию заявления возможно, но для этого нужно написать запрос в полицию. Сибирячке пришлось дать разъяснения участковому и показать ему свидетельства о рождении детей.











«Я вообще не знаю, кто это такая. (М.М.: А почему, как думаете, она вами заинтересовалась?) Не знаю почему, об этом история умалчивает. Я думаю, что из СМИ [она про нас узнала]», — предположила мать четверни.







Она отметила, что думает о встречном заявлении в полицию на жительницу Сахалина.







В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области не смогли оперативно прокомментировать, какого рода проверка ведётся по этому случаю, — корреспондент НГС отправила в ведомство письменный запрос.







Четверня родилась в семье Дмитрия Козлова и Марины Стекловой 13 апреля 2018 года. В начале осени они заехали в новую трёхкомнатную квартиру на улице Михаила Немыткина, которую им выделила мэрия Новосибирска. НГС побывал в гостях у семьи — родители рассказали, как воспитывают детей и на какие нужды уходит больше всего денег.

