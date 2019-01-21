«У таких старых мужчин не может быть детей»: полиция нагрянула к родителям знаменитой четверни

Их заподозрили в обмане: по мнению автора жалобы, мать четверняшек слишком стройная, а отец — седой

Марине Стекловой пришлось доказывать полицейскому, что детей она родила сама
Марине Стекловой пришлось доказывать полицейскому, что детей она родила сама

Жительница Новосибирска Марина Стеклова — мать знаменитой четверни — рассказала, что незнакомая ей жительница Сахалина пожаловалась в полицию. Автор заявления утверждает, что Марина Стеклова и её муж Дмитрий Козлов не похожи на родителей четверняшек.


Участковый полицейский пришёл сегодня в 9 утра — он рассказал, что на Марину Стеклову поступило заявление в прокуратуру от жительницы города Невельск Сахалинской области, сообщила мать четверни.


«Она подозревает, что я не являюсь матерью четверни и мой муж не является отцом. 


А подозрения возникли, потому что мой муж седой (так прямо в заявлении написано) и у таких старых мужчин не может быть детей. И вторым аргументом она меня добила. Я слишком худая для рождения четверни, а у женщины, написавшей заявление, фигура после родов не такая. 


В конце письма эта особа предполагает, что один ребёнок её, которого я предположительно украла, и просит проверить этот факт!» — написала сибирячка в своём Instagram.


Как пояснила Марина Стеклова корреспонденту НГС, участковый показал ей заявление, но сфотографировать не дал — получить копию заявления возможно, но для этого нужно написать запрос в полицию. Сибирячке пришлось дать разъяснения участковому и показать ему свидетельства о рождении детей.


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WANTED❗Квадромама не настоящая❗ ⠀ ⠀ Сообщение полиции "женщина, живущая на Родниках украла ребёнка и утверждает, что она сама родила четверню". ⠀ ⠀ Читайте историю о моих приключениях с полицией. 🚓⠀ ⠀ 9 утра, звонок в дверь, откройте ПОЛИЦИЯ!⠀ Я считаю себя законопослушным гражданином, но визит меня заставил взволноваться.⠀ ⠀ Красивая девушка в форме полицейского с удостоверением майора рассказала о целе её визита. В прокуратуру поступило заявление с просьбой разобраться в ситуации. Дословно я не смогу предоставит текст, но смысл передам.⠀ ⠀ Гражданка Сахалинской области, г. Невельск, не помню фамилию, на Лы начинается, зовут Светлана Анатольевна, просит разобраться в ситуации. ⠀ Она подозревает, что я не являюсь матерью четверни и мой муж не является отцом. А подозрения возникли, потому что мой муж седой (так прямо в заявлении написано) и у таких старых мужчин не может быть детей. И вторым аргументом она меня добила.🤦‍♀️ Я слишком худая для рождения четверни, а у женщины, написавшей заявление, фигура после родов не такая.🤷‍♀️ В конце письма эта особа предполагает, что один ребёнок её, которого я предположительно украла и просит проверить этот факт!😳😳😳 ⠀ ⠀ Эй, стоп, Светлана Анатольевна, у меня свидетелей несколько десятков на родах было. Если что, они подтвердят, сколько человек родилось у меня 13.04.2018 ⠀ ⠀ Мир сходит с ума.🤦‍♀️⠀ ⠀ А знаете, что самое обидное! Полиция не может оставить сигнал без внимания, им приходится реагировать на подобный бред и тратить время на выяснение обстоятельств, составление дела, дачу показаний и ответы этим горе-людям.⠀ ⠀ Мне интересно, только со мной случаются такие истории? ⠀ ⠀ P. S. На фото видно, что муж у меня совсем не старый)) А дети очень не довольны полученной весточкой с Сахалина. ⠀ ⠀

Публикация от Квадро МАМА❤ & БЛОГЕР (@marinka_kvadromama)


«Я вообще не знаю, кто это такая. (М.М.: А почему, как думаете, она вами заинтересовалась?) Не знаю почему, об этом история умалчивает. Я думаю, что из СМИ [она про нас узнала]», — предположила мать четверни.


Она отметила, что думает о встречном заявлении в полицию на жительницу Сахалина.


В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области не смогли оперативно прокомментировать, какого рода проверка ведётся по этому случаю, — корреспондент НГС отправила в ведомство письменный запрос.


Четверня родилась в семье Дмитрия Козлова и Марины Стекловой 13 апреля 2018 года. В начале осени они заехали в новую трёхкомнатную квартиру на улице Михаила Немыткина, которую им выделила мэрия Новосибирска. НГС побывал в гостях у семьи — родители рассказали, как воспитывают детей и на какие нужды уходит больше всего денег.

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