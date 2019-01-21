Омская сеть откроет большую кофейню на Советской в помещении бара бывшего главы Traveler's Coffee

Кофейня займет место закрытого бара «Семь лис»





Первая отдельная кофейня сети Skuratov в Новосибирске откроется в центре города, на Советской, 18. Раньше здесь работал бар «Семь лис», закрывшийся в прошлом году после неудавшихся попыток продать заведение.







Сеть Skuratov coffee откроет отдельную кофейню в центре Новосибирска, на Советской, 18. Информация об этом появилась сегодня в официальном аккаунте новосибирского подразделения сети. Как пояснили в компании, заведение займёт пустующее сейчас помещение бара «Семь лис».





Этот бар был открыт в 2016 году, а одним из соучредителей заведения был Алексей Чернецов, который на тот момент руководил сетью Traveler's Coffee.







Первая точка омской сети открылась в январе в СТЦ «МЕГА»





Skuratov coffee — сеть кофеен из Омска. Первое заведение в Новосибирске открылось в этом месяце в торговом центре «МЕГА». Ранее создатель и совладелец сети Виктор Скуратов заявлял, что намерен сразу же после открытия точки в ТЦ заняться поиском помещения для отдельной кофейни в центре Новосибирска.







Плотность кофеен в центре Новосибирска постоянно увеличивается. По данным 2ГИС, сейчас в 10-минутной пешей доступности от будущей кофейни уже работает почти 20 заведений этого типа. Последнее по счету — Blackwood coffee — открылось в последних числах декабря прошлого года в торговом центре «Пирамида».