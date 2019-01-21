Омская сеть откроет большую кофейню на Советской в помещении бара бывшего главы Traveler's Coffee
Бар «Семь лис» закрылся в прошлом году — большое помещение на Советской стоит пустым
Первая отдельная кофейня сети Skuratov в Новосибирске откроется в центре города, на Советской, 18. Раньше здесь работал бар «Семь лис», закрывшийся в прошлом году после неудавшихся попыток продать заведение.
Сеть Skuratov coffee откроет отдельную кофейню в центре Новосибирска, на Советской, 18. Информация об этом появилась сегодня в официальном аккаунте новосибирского подразделения сети. Как пояснили в компании, заведение займёт пустующее сейчас помещение бара «Семь лис».
Этот бар был открыт в 2016 году, а одним из соучредителей заведения был Алексей Чернецов, который на тот момент руководил сетью Traveler's Coffee.
Skuratov coffee — сеть кофеен из Омска. Первое заведение в Новосибирске открылось в этом месяце в торговом центре «МЕГА». Ранее создатель и совладелец сети Виктор Скуратов заявлял, что намерен сразу же после открытия точки в ТЦ заняться поиском помещения для отдельной кофейни в центре Новосибирска.
Плотность кофеен в центре Новосибирска постоянно увеличивается. По данным 2ГИС, сейчас в 10-минутной пешей доступности от будущей кофейни уже работает почти 20 заведений этого типа. Последнее по счету — Blackwood coffee — открылось в последних числах декабря прошлого года в торговом центре «Пирамида».
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Стас Соколов
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