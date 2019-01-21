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Учителя физкультуры заставили оплатить лечение пострадавшей школьнице

Родители и учителя пошли на мировую — школа признала учительницу виновной

По результатам внутренней проверки в школе признали вину учителя физкультуры
По результатам внутренней проверки в школе признали вину учителя физкультуры


Мама семиклассницы Снежаны из школы № 119 Дарья Хмелёва получила акт о несчастном случае на школьном стадионе — согласно документу, причиной происшествия стал «недосмотр учителя (воспитателя)».


«...учителю физической культуры объявить замечание за невыполнение своих должностных обязанностей в полном объёме. ФЗ "О образовании в РФ" в ст. 41 "Охрана здоровья обучающихся", так же ст. 118 ч. 2 УК РФ «причинение вреда здоровью по неосторожности в свази с ненадлежащим исполнением своих профессиональных обязанностей, и ст. 125 УК РФ — оставление в опасности», — говорится в акте, который есть в распоряжении редакции НГС (орфография и пунктуация сохранены).


Родители и руководство школы пошли на примирение — семья Хмелёвых попросила компенсацию за лечение дочери.


«Учитель полностью пошла навстречу и, в принципе, собралась компенсировать. <...> Пришли к мирному соглашению, ребёнок будет учиться дальше. Учителю будет выговор с занесением, она будет оплачивать [лечение]», — рассказала Дарья Хмелёва после встречи с директором. 


Сегодня утром, по словам мамы школьницы, семья также заходила в школу за актом, но тогда не смогла его получить.


В понедельник, 21 января, НГС опубликовал новость о школьнице Снежане Хмелёвой, которая, катаясь на лыжах во время урока физкультуры, упала с крутого склона и врезалась в металлические турники на школьном стадионе. От удара ученица получила три сильных ушиба — из-за травм девочке было больно дышать. Как утверждают родители, акт о несчастном случае им обещали выдать ещё в пятницу, 18 января, но так и не получили его даже утром 21 января. После публикации новости на НГС мама Дарья Хмелёва в течение часа получила результаты внутренней проверки.


В конце 2016 года родители пожаловались на учителя физкультуры школы № 189, который якобы заставил их 13-летнего сына искать потерянные в лесу лыжи и ботинки. Следственный комитет РФ по Новосибирской области инициировал проверку случая на уроке.

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