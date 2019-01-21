В автоинспекции рассказали подробности смертельного ДТП на заводе: ещё двое человек пострадали

На мотороллере ехали сотрудники одного из цехов предприятия

На мотороллере ехали три человека — один погиб, двое попали в больницу





В новосибирской автоинспекции рассказали подробности смертельной аварии на территории завода в Ленинском районе.





ДТП случилось сегодня в 11:15 — во время столкновения грузового мотороллера и грузовика погиб мотоциклист.





Погибшему было 55 лет. «Теперь установлено, что он передвигался на мотороллере не один. Ещё двое пассажиров оказались», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков.





Оба пассажира попали в больницу. У одного из них, которому 53 года, политравма — 53-летний мужчина находится в тяжёлом состоянии. Сведения о травмах другого, 51-летнего пассажира уточняются.





Как пояснили на заводе имени Кузьмина, погибший и его пассажиры — сотрудники энергоцеха. Сейчас на месте работает дознаватель, свидетелей происшествия нет.