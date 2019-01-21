Артём Лоскутов продал за 45 тысяч картину с Кутузовым ядовитого цвета

Он начал торговать картинами на Facebook в декабре — среди работ были и более дорогие

«Довольно непросто в тёмной Москве правильно передать фотографией на мобилу верные оттенки малинового и голубого, но этот Кутузов малиново-голубой и малиновым по голубому настаивает на своём рецепте спасения России», — написал у себя на странице Лоскутов
«Довольно непросто в тёмной Москве правильно передать фотографией на мобилу верные оттенки малинового и голубого, но этот Кутузов малиново-голубой и малиновым по голубому настаивает на своём рецепте спасения России», — написал у себя на странице Лоскутов


Художник из Новосибирска и автор Монстрации Артём Лоскутов продал свою картину «Малиново-голубой Кутузов» на «Фейсбуке» за 45 тысяч рублей. Стартовая цена картины составляла 1 рубль.


Артём Лоскутов начал продавать свои картины с помощью страницы на Facebook в декабре. 


«В качестве иронии над "Чёрной пятницей" выставил в "Фейсбуке" на продажу холст с двумя банками запрещёнки и подписью "2 по цене 1". Поставил стартовую цену 1 рубль и предложил повышать», — рассказал художник корреспонденту НГС.


«Познание добра и зла» — картина продана за 21 тысячу рублей
«Познание добра и зла» — картина продана за 21 тысячу рублей


Этот лот был продан за 25 тысяч рублей. С того момента Лоскутов провёл уже четвёртые подобные торги. Самым дорогим лотом оказался «Голубой Кутузов» — 51 тысяча рублей.


«Результатами в принципе доволен, цены сопоставимы с галерейными и аукционными продажами», — добавил Артём Лоскутов.


«Несколько слоёв краски, несколько стирок, год возни с химикатами и лампами, и наконец-то сегодня я доволен результатом и готов с ним расстаться», — так описал эту работу художник 
«Несколько слоёв краски, несколько стирок, год возни с химикатами и лампами, и наконец-то сегодня я доволен результатом и готов с ним расстаться», — так описал эту работу художник 


В октябре Артём Лоскутов продал на аукционе лозунг Монстрации 2018 года за 600 евро.

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