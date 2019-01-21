В МЧС рассказали о причинах дыма из ледового дворца спорта «Сибирь»

Площадь пожара оказалась совсем небольшой — пострадавших нет





В МЧС рассказали подробности пожара, случившегося сегодня в здании ледового дворца спорта «Сибирь» в Калининском районе Новосибирска.







«Произошло короткое замыкание электропроводки стиральной машинки на первом этаже», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.







По информации ведомства, пожар уже потушили. Его площадь оказалась небольшой — 1 кв. м. «Пострадавших нет. Эвакуация не потребовалась. В настоящий момент проветривание помещения происходит. То есть на функционировании объекта этот инцидент никак не отразился», — резюмировали в МЧС.







Ранее в соцсетях появилась информация о том, что с обратной стороны арены повалил густой дым. Пожарные выехали на место в 15:35.

