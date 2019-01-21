В МЧС рассказали о причинах дыма из ледового дворца спорта «Сибирь»

Пожар уже потушили — сейчас помещение проветривают

Площадь пожара оказалась совсем небольшой — пострадавших нет
Площадь пожара оказалась совсем небольшой — пострадавших нет


В МЧС рассказали подробности пожара, случившегося сегодня в здании ледового дворца спорта «Сибирь» в Калининском районе Новосибирска.


«Произошло короткое замыкание электропроводки стиральной машинки на первом этаже», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.


По информации ведомства, пожар уже потушили. Его площадь оказалась небольшой — 1 кв. м. «Пострадавших нет. Эвакуация не потребовалась. В настоящий момент проветривание помещения происходит. То есть на функционировании объекта этот инцидент никак не отразился», — резюмировали в МЧС.


Ранее в соцсетях появилась информация о том, что с обратной стороны арены повалил густой дым. Пожарные выехали на место в 15:35.

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