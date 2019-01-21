Новосибирец снял фильм о том, как проехал на машине от Кавказа до Аравии

На этот этап путешествия у команды ушло 2,5 месяца





Путешественник из Новосибирска и организатор кругосветной экспедиции Алексей Камерзанов снял третью часть фильма «Мир наш», в которой показал свой маршрут от Кавказа до Аравии.





Кругосветное путешествие разбито на этапы, члены экспедиции периодически меняются: в первой части фильма показан маршрут из Новосибирска до Таиланда через Монголию, Китай и Лаос, во второй — из Таиланда в Азербайджан. В третью часть вошёл этап кругосветки от Кавказа до Аравии. Этот этап занял около 2,5 месяца, в нём было от 6 до 10 участников.





«Самыми интересными и сложными моментами путешествия были в первую очередь регионы Грузии —Тушетия и Хевсуретия. Эти области открыты для проезда только три месяца в году, потому что располагаются далеко в горах. Там очень крутой серпантин, дорога петляет. После того как мы спустились, у меня ещё три дня во сне куда-то вниз падал — настолько сильно это впечатлило», — рассказал корреспонденту НГС Алексей Камерзанов.





Трейлер фильма, премьера которого состоится 23 января в Новосибирске





Одно из ярких впечатлений в Грузии, по словам Камерзанова, — это места в одном из сёл Тушетии, где снимался фильм «Мимино».





«Интересно было в Иране. Так получилось, что за нашу кругосветку мы второй раз проезжаем Иран, и наш знакомый иранец предложил поехать через пустыню Деште-Лут, которая попала в Книгу рекордов Гиннесса из-за самой высокой температуры. Мы несколько дней пробирались по барханам, оазисам, за бортом было примерно 45 градусов. Я много раз был в Дубае, прилетал на самолёте, но в этот раз мы сели на паром в Иране и приплыли туда через Персидский залив. Осуществилась моя старая мечта. Много лет в Дубае смотрел и думал, что же по ту сторону находится», — добавил путешественник.









Команда добралась практически до границы с воюющим Йеменом, но дальше уже не поехали, потому что это было бы небезопасно. В фильме показан третий этап кругосветки, с тех пор участники проехали ещё два этапа. Конечная точка их маршрута — Южно-Африканская Республика.





В Новосибирске фильм покажут в среду, 23 января, а после его представят ещё в пяти городах России — Красноярске, Тюмени, Калининграде, Санкт-Петербурге и Москве.