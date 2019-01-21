Новосибирец снял фильм о том, как проехал на машине от Кавказа до Аравии

Следующая его цель — доехать до Африки

На этот этап путешествия у команды ушло 2,5 месяца
На этот этап путешествия у команды ушло 2,5 месяца


Путешественник из Новосибирска и организатор кругосветной экспедиции Алексей Камерзанов снял третью часть фильма «Мир наш», в которой показал свой маршрут от Кавказа до Аравии.


Кругосветное путешествие разбито на этапы, члены экспедиции периодически меняются: в первой части фильма показан маршрут из Новосибирска до Таиланда через Монголию, Китай и Лаос, во второй — из Таиланда в Азербайджан. В третью часть вошёл этап кругосветки от Кавказа до Аравии. Этот этап занял около 2,5 месяца, в нём было от 6 до 10 участников.


«Самыми интересными и сложными моментами путешествия были в первую очередь регионы Грузии —Тушетия и Хевсуретия. Эти области открыты для проезда только три месяца в году, потому что располагаются далеко в горах. Там очень крутой серпантин, дорога петляет. После того как мы спустились, у меня ещё три дня во сне куда-то вниз падал — настолько сильно это впечатлило», — рассказал корреспонденту НГС Алексей Камерзанов.


Трейлер фильма, премьера которого состоится 23 января в Новосибирске


Одно из ярких впечатлений в Грузии, по словам Камерзанова, — это места в одном из сёл Тушетии, где снимался фильм «Мимино».


«Интересно было в Иране. Так получилось, что за нашу кругосветку мы второй раз проезжаем Иран, и наш знакомый иранец предложил поехать через пустыню Деште-Лут, которая попала в Книгу рекордов Гиннесса из-за самой высокой температуры. Мы несколько дней пробирались по барханам, оазисам, за бортом было примерно 45 градусов. Я много раз был в Дубае, прилетал на самолёте, но в этот раз мы сели на паром в Иране и приплыли туда через Персидский залив. Осуществилась моя старая мечта. Много лет в Дубае смотрел и думал, что же по ту сторону находится», — добавил путешественник.


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Гонки по пустыне штука интересная! Вчера бороздили Пространство пустыни Лют, с хорошими песчаными барханами и дивными пейзажами. Пришлось обучаться технике езды по наклонным поверхностям и штурму крутых подъемов #иран #iran #🇮🇷 #путешествие #вокругсвета #мирнаш #экспедиция #kamerzanov #mirnash #expedition #rоundtheworld #world #travel #worldtreveler #traveler #друзья #friends #граница #story #life #дорога

Публикация от ALEXEY KAMERZANOV (@kamerzanov)


Команда добралась практически до границы с воюющим Йеменом, но дальше уже не поехали, потому что это было бы небезопасно. В фильме показан третий этап кругосветки, с тех пор участники проехали ещё два этапа. Конечная точка их маршрута — Южно-Африканская Республика.


В Новосибирске фильм покажут в среду, 23 января, а после его представят ещё в пяти городах России — Красноярске, Тюмени, Калининграде, Санкт-Петербурге и Москве.

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