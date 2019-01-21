Из ЛДС «Сибирь» пошёл дым: на место выехали пожарные
Подробности случившегося выясняются
В Калининском районе Новосибирска случился пожар в ледовом дворце спорта «Сибирь».
Информация о том, что с обратной стороны арены валит густой дым, появилась в паблике «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте». По его данным, пожар начался в прачечной на первом этаже, где из-за короткого замыкания загорелась стиральная машинка.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области подтвердили, что в 15:35 пожарные выехали в ЛДС «Сибирь» на Богдана Хмельницкого. Подробности происшествия в ведомстве пообещали уточнить позже.
В здании ЛДС «Сибирь» на звонки корреспондента НГС никто не ответил.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Ольга Хмелевская
Фото Ольги Бурлаковой