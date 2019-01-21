Из ЛДС «Сибирь» пошёл дым: на место выехали пожарные

Подробности случившегося выясняются

Пожарные выехали на вызов в 15:35
Пожарные выехали на вызов в 15:35


В Калининском районе Новосибирска случился пожар в ледовом дворце спорта «Сибирь».


Информация о том, что с обратной стороны арены валит густой дым, появилась в паблике «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте». По его данным, пожар начался в прачечной на первом этаже, где из-за короткого замыкания загорелась стиральная машинка. 


В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области подтвердили, что в 15:35 пожарные выехали в ЛДС «Сибирь» на Богдана Хмельницкого. Подробности происшествия в ведомстве пообещали уточнить позже. 


В здании ЛДС «Сибирь» на звонки корреспондента НГС никто не ответил.

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