Из ЛДС «Сибирь» пошёл дым: на место выехали пожарные

Пожарные выехали на вызов в 15:35





В Калининском районе Новосибирска случился пожар в ледовом дворце спорта «Сибирь».







Информация о том, что с обратной стороны арены валит густой дым, появилась в паблике «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте». По его данным, пожар начался в прачечной на первом этаже, где из-за короткого замыкания загорелась стиральная машинка.





В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области подтвердили, что в 15:35 пожарные выехали в ЛДС «Сибирь» на Богдана Хмельницкого. Подробности происшествия в ведомстве пообещали уточнить позже.





В здании ЛДС «Сибирь» на звонки корреспондента НГС никто не ответил.