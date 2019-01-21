Новосибирские рокеры сняли клип с Брежневым, ядерным взрывом и радиоактивным пеплом Киселёва

Рок-группа Soulshop сняла антивоенный клип в разрушенной Сосновке





Новосибирская рок-группа Soulshop сняла и опубликовала новый клип «Наши голоса» с кадрами военной хроники.





Видео снималось летом 2017 года в разрушенном санатории «Сосновка» под Новосибирском. Кадры с музыкантами и солисткой группы Лерой Рукавишниковой отсняли за один день, а в итоговую версию вошли и кадры хроники войн ХХ века. Также туда вошли кадры из программы «Вести недели» с Дмитрием Киселёвым.





«Клип состоит из старых архивных военных кадров разных войн ХХ века. <…> Когда мы смотрим на какие-то архивные кадры, которые произошли давно, мы не ассоциируем людей в кадре с собой: нам кажется, что это произошло когда-то давно и не с нами. Но вся штука в том, что от конкретных людей сегодня зависит то: проснёмся ли мы завтра в мирной стране. <…> Сегодня есть такие технологии, которые позволяют промыть мозги и заставить людей ненавидеть друг друга. Когда в современном цифровом мире СМИ попадают в неправильные руки, нам можно привить злость и ненависть к людям других стран, других национальностей, вероисповеданий. <…> Придумывается откровенный бред про "загнивание", подменяются факты, искажаются события. И люди в это верят… Мы сами не замечаем, как нас сажают в окопы», — рассказал корреспонденту НГС барабанщик и лидер группы Soulshop Антон Полапо.









«Мы призываем этим клипом трезво оценивать ситуацию, думать своей головой, не поддаваться на провокации и сохранять субъективное отношение к другим людям. Будь это наши соседи или дальние соседи. Нам нельзя допустить повторения страшных событий прошлых лет», — добавил Полапо.







Soulshop — новосибирская рок-группа, которая раскручивает себя не через запись новых альбомов, а выпуская клипы. После того как несколько музыкантов уехали из Новосибирска, как пояснил Антон Полапо, группа продолжила существовать в удалённом режиме.







Ранее музыканты Soulshop сняли видео с солисткой Лерой, которую раздели и поместили под струи воды.