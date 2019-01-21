Кинотеатр «Рассвет» закрылся — с его стен уже снимают кондиционеры

Руководство кинотеатра не смогло договориться с мэрией о выгодных условиях аренды

Единственный на Затулинке кинотеатр съезжает из арендованного у мэрии здания
Единственный на Затулинке кинотеатр съезжает из арендованного у мэрии здания


В Кировском районе Новосибирска с сегодняшнего дня прекратил работу кинотеатр «Рассвет»: на дверях появилось объявление о закрытии, а со стены начали снимать кондиционеры.


В самом кинотеатре объяснили, что решили закрыться по финансовым соображениям.


«Причина простая: у нас закончился договор аренды. На условиях, которые нам предлагаются [для заключения нового договора], нам это невыгодно, нерентабельно», — пояснил корреспонденту НГС директор кинотеатра «Рассвет» Виктор Аксёнов.


По его словам, пока оборудование отправится на склад — руководство «Рассвета» не нашло подходящего помещения, в котором кинотеатр мог бы продолжить работу. При этом Виктор Аксёнов не исключил, что в случае появления подходящей площадки кинотеатр откроется в другом месте, но это необязательно будет Кировский район.


Информация о том, что «Рассвет» прекратит свою работу с 21 января, появилась на прошлой неделе. Сегодня житель Затулинского жилмассива прислал в редакцию НГС размещённое на дверях кинотеатра объявление о том, что «Рассвет» действительно закрылся. По наблюдениям очевидца, сейчас со здания снимают кондиционеры.


Пока руководство «Рассвета» не нашло подходящего помещения, в котором мог бы разместиться кинотеатр 
Пока руководство «Рассвета» не нашло подходящего помещения, в котором мог бы разместиться кинотеатр 


Прочтений: 3633

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (25)25
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено