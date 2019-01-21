Кинотеатр «Рассвет» закрылся — с его стен уже снимают кондиционеры
Руководство кинотеатра не смогло договориться с мэрией о выгодных условиях аренды
В Кировском районе Новосибирска с сегодняшнего дня прекратил работу кинотеатр «Рассвет»: на дверях появилось объявление о закрытии, а со стены начали снимать кондиционеры.
В самом кинотеатре объяснили, что решили закрыться по финансовым соображениям.
«Причина простая: у нас закончился договор аренды. На условиях, которые нам предлагаются [для заключения нового договора], нам это невыгодно, нерентабельно», — пояснил корреспонденту НГС директор кинотеатра «Рассвет» Виктор Аксёнов.
По его словам, пока оборудование отправится на склад — руководство «Рассвета» не нашло подходящего помещения, в котором кинотеатр мог бы продолжить работу. При этом Виктор Аксёнов не исключил, что в случае появления подходящей площадки кинотеатр откроется в другом месте, но это необязательно будет Кировский район.
Информация о том, что «Рассвет» прекратит свою работу с 21 января, появилась на прошлой неделе. Сегодня житель Затулинского жилмассива прислал в редакцию НГС размещённое на дверях кинотеатра объявление о том, что «Рассвет» действительно закрылся. По наблюдениям очевидца, сейчас со здания снимают кондиционеры.
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Ольга Хмелевская
Фото читателя НГС