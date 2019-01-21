«С Сибирью я знаком»: новый митрополит — о соцсетях, святой воде в бассейнах и расстреле деда

Он рассказал о своём отношении к «Тангейзеру», Монстрации и представителям других конфессий

До назначения в Новосибирскую область Никодим служил митрополитом Челябинским и Миасским
До назначения в Новосибирскую область Никодим служил митрополитом Челябинским и Миасским


В понедельник, 21 января, новый митрополит Новосибирский и Бердский Никодим впервые выступил на широкой публике и ответил на вопросы журналистов. В конце прошлого года он сменил на посту Тихона, который перешёл на работу во Владимирскую епархию.


НГС составил подборку цитат Никодима. 


Новосибирск и православные праздники


Думаю, что то, что было традиционно — традиционные крестные ходы, богослужения — это, конечно, все сохранится. Что-то к этому прибавить — опять-таки надо подумать, потому что лучшее — первый враг хорошего. Надо сначала сделать хорошо все, что было здесь традиционно, а потом мы подумаем, что бы еще добавить, чтобы было немножечко более лучше.


Купель в бассейнах


Окунуться в крещенскую купель — это благочестивый обычай. Но это не является обязательным атрибутом церковной жизни. Если человек не может окунуться, наверное, важнее, чтобы он прежде всего помолился господу и выпил крещенской воды. Но когда мы освящаем воду в каких-нибудь бассейнах, возникает вопрос: а что дальше с крещенской водой, куда её сливать. Навряд ли сотрудники бассейна ее полностью выпивают.


Про «Тангейзер»


Мы живем в демократическом государстве, где каждый человек имеет гарантированное Конституцией Российской Федерации право высказывать свое мнение и обращаться в правоохранительные органы. Как гражданин РФ я тоже обладаю этим правом. Если мы говорим, что демократические принципы существуют, каждый может высказывать своё мнение.


Про отношения с Тихоном


Владыку Тихона я давно знаю. Мы с ним сразу же созвонились, обсудили все вопросы. Мы все братья во Христе, естественно, с такой братской любовью мы с ним и общаемся.


Про отношение к Сталину


Сталин был правителем России, у каждого правителя есть как положительные, так и множество отрицательных черт. Осуждать его — я не знаю, в каких обстоятельствах он принимал те или иные решения. Но одно скажу: моего сводного деда в свое время расстреляли. Надеюсь, понятно.


О сибиряках


Когда-то я был епископом Енисейским и Норильским. С Сибирью я знаком. Верующие люди друг с другом всегда похожи — это одно. А если человек неверующий, сложнее понять. Но хотелось бы отметить, что сибиряки отличаются неким внутренним стержнем. И если действительно сдружился, эта дружба надолго.


О соцсетях


Я не умею пользоваться сетями. Просто потому, что мне в жизни это было не нужно. Я не дружу с такой техникой, мне это просто не надо. В жизни и так не хватает времени на то, чтобы усердно помолиться, пообщаться с Богом, дать оценку самому себе. Время просто жалко, оно так быстро летит.


Православие в школах


Иногда говорят: в нашем классе ведь есть дети других, так сказать, традиций, обычаев. Но они приехали к нам, в наш дом. Мы уважаем их традиции, их обычаи. Но пускай проявят уважение и к нам. Познакомятся, как надо вести себя у нас здесь дома. Чтобы нас не обидеть, не унизить. Чтобы человек знал традиции того места, где он проживает.


Про Монстрацию


Молодежь сама должна думать, насколько это культурно в современном обществе, и насколько сам человек, который позволяет себе это, выглядит достойным человеком. Думаю, что многие, когда повзрослеют, будут очень жалеть о глупостях, которые допускали в своей юности. 


О работе с молодёжью


Если не мы, то кто.

Прочтений: 1596

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (5)5
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено