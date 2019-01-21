«С Сибирью я знаком»: новый митрополит — о соцсетях, святой воде в бассейнах и расстреле деда

До назначения в Новосибирскую область Никодим служил митрополитом Челябинским и Миасским





В понедельник, 21 января, новый митрополит Новосибирский и Бердский Никодим впервые выступил на широкой публике и ответил на вопросы журналистов. В конце прошлого года он сменил на посту Тихона, который перешёл на работу во Владимирскую епархию.





НГС составил подборку цитат Никодима.





Новосибирск и православные праздники







Думаю, что то, что было традиционно — традиционные крестные ходы, богослужения — это, конечно, все сохранится. Что-то к этому прибавить — опять-таки надо подумать, потому что лучшее — первый враг хорошего. Надо сначала сделать хорошо все, что было здесь традиционно, а потом мы подумаем, что бы еще добавить, чтобы было немножечко более лучше.







Купель в бассейнах







Окунуться в крещенскую купель — это благочестивый обычай. Но это не является обязательным атрибутом церковной жизни. Если человек не может окунуться, наверное, важнее, чтобы он прежде всего помолился господу и выпил крещенской воды. Но когда мы освящаем воду в каких-нибудь бассейнах, возникает вопрос: а что дальше с крещенской водой, куда её сливать. Навряд ли сотрудники бассейна ее полностью выпивают.







Про «Тангейзер»







Мы живем в демократическом государстве, где каждый человек имеет гарантированное Конституцией Российской Федерации право высказывать свое мнение и обращаться в правоохранительные органы. Как гражданин РФ я тоже обладаю этим правом. Если мы говорим, что демократические принципы существуют, каждый может высказывать своё мнение.







Про отношения с Тихоном







Владыку Тихона я давно знаю. Мы с ним сразу же созвонились, обсудили все вопросы. Мы все братья во Христе, естественно, с такой братской любовью мы с ним и общаемся.







Про отношение к Сталину







Сталин был правителем России, у каждого правителя есть как положительные, так и множество отрицательных черт. Осуждать его — я не знаю, в каких обстоятельствах он принимал те или иные решения. Но одно скажу: моего сводного деда в свое время расстреляли. Надеюсь, понятно.







О сибиряках







Когда-то я был епископом Енисейским и Норильским. С Сибирью я знаком. Верующие люди друг с другом всегда похожи — это одно. А если человек неверующий, сложнее понять. Но хотелось бы отметить, что сибиряки отличаются неким внутренним стержнем. И если действительно сдружился, эта дружба надолго.







О соцсетях







Я не умею пользоваться сетями. Просто потому, что мне в жизни это было не нужно. Я не дружу с такой техникой, мне это просто не надо. В жизни и так не хватает времени на то, чтобы усердно помолиться, пообщаться с Богом, дать оценку самому себе. Время просто жалко, оно так быстро летит.







Православие в школах





Иногда говорят: в нашем классе ведь есть дети других, так сказать, традиций, обычаев. Но они приехали к нам, в наш дом. Мы уважаем их традиции, их обычаи. Но пускай проявят уважение и к нам. Познакомятся, как надо вести себя у нас здесь дома. Чтобы нас не обидеть, не унизить. Чтобы человек знал традиции того места, где он проживает.





Про Монстрацию





Молодежь сама должна думать, насколько это культурно в современном обществе, и насколько сам человек, который позволяет себе это, выглядит достойным человеком. Думаю, что многие, когда повзрослеют, будут очень жалеть о глупостях, которые допускали в своей юности.





О работе с молодёжью





Если не мы, то кто.