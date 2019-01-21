Губернатор Травников летит в Минск — для поездки арендовали самолёт

Прямых рейсов из Новосибирска в столицу Белоруссии сейчас нет — для полёта арендовали самолёт S7 Airlines





Делегация правительства Новосибирской области и мэрии Новосибирска сегодня, 21 января, отправляется с визитом в Минск — прямых рейсов из Новосибирска в столицу Белоруссии сейчас нет, и для полёта был арендован самолёт S7 Airlines.





Вместе с делегацией в Минск полетит и губернатор Новосибирской области Андрей Травников, подтвердил корреспонденту НГС начальник департамента информационной политики Новосибирской области Сергей Нешумов.





«Члены правительства региона примут участие в четвёртом заседании Совета делового сотрудничества между Республикой Беларусь и Новосибирской областью. Представители деловых кругов примут участие в мероприятиях по расширению деловых связей, запланировано подписание ряда соглашений между новосибирскими и белорусскими предприятиями, представители сфер науки и культуры будут участвовать в мероприятиях, связанных с организацией научного и культурного обмена между российской и белорусской сторонами», — сообщили в областном правительстве в ответ на запрос НГС.





Рейсы из Новосибирска в Минск были запущены в мае прошлого года, но спустя два месяца их приостановили из-за высоких цен на авиатопливо. В расписании аэропорта Толмачёво рейсов в Минск сейчас нет. Но ещё днём в понедельник на сайте было указано, что два самолёта S7 Airlines отправляются в Белоруссию 21 и 22 января, и два — возвращаются из Минска в течение недели (сейчас этих данных на сайте нет. — Прим. ред.).





По данным сервиса Flightradar24.com, в понедельник в 14:10 по местному времени из Новосибирска в Минск вылетает рейс S7 № 5143 (на момент публикации самолёт ещё не вылетел. — Прим. ред.). Он выполняется на Airbus A320neo. По данным S7, в таких самолётах 156 мест в экономическом классе и 8 — в бизнес-классе.





В компании S7 корреспонденту подтвердили, что рейсы выполняются по заказу.





«Это чартерные рейсы, выполняемые под заказ.





Продажа авиабилетов на данные рейсы не ведется», — сообщила корреспонденту НГС менеджер по PR-проектам группы компаний S7 Надежда Горева.





Точный состав делегации в правительстве не раскрывают, но сообщают, что на рейсе отправляется примерно 130 человек. «Там порядка 30 человек — это делегация деловая и чиновников. Помимо этого летит порядка 100 человек — это по культурному обмену», — пояснил Сергей Нешумов.





Помимо губернатора Андрея Травникова в самолёте полетит «Сибирский хор» — именно его спонсоры оплатили поездку, сообщается в ответе из правительства.





«Самолет авиакомпании S7 по маршруту "Новосибирск — Минск" был арендован для перевозки Государственного академического Сибирского русского народного хора (90 человек) благотворительной организацией, заинтересованной в расширении культурных и деловых связей нашего региона», — говорится в ответе из правительства. Название благотворительной организации в правительстве не раскрывают.





Как сообщила корреспонденту НГС начальник PR-отдела «Сибирского хора» Ирина Василевская, всего в поездку от хора поедут 87 человек. «Действительно коллектив будет осуществлять культурное сопровождение делегации Новосибирской области в Республику Беларусь. В рамках программы пребывания будет дано 2 концерта в городах Минск и Могилёв», — сказала Ирина Василевская. Она не ответила на вопросы корреспондента НГС о том, кто оплатил поездку и во сколько она обошлась.





При этом областной бюджет всё-таки рассчитался за билеты на самолёт, который арендовали от хора — в правительстве объяснили, что они оказались дешевле, чем полёты на регулярных рейсах. «Другие члены делегации имели возможность приобретения авиабилетов на данный рейс.





Оплата билетов для представителей правительства региона осуществляется в рамках организации их служебных командировок за счёт средств областного бюджета <...>.







Решение о приобретении билетов на рейс <...> было принято исходя из того, что цена данных билетов ниже стоимости перелета регулярными рейсами с пересадкой», — говорится в ответе на запрос.







Кроме губернатора и областных чиновников в Минске будет работать и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. «Да, будет в Минске он. Он со вторника будет по четверг. Во вторник у него самостоятельная программа, а затем он начинает работать вместе с Андреем Травниковым», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь мэра Артём Роговский.





По данным Aviasales.ru, средняя стоимость перелета из Новосибирска в Минск и обратно с пересадкой в аэропорту Домодедово в январе 2019 года составляет почти 23,5 тысячи рублей.





Обычным пассажирам, которые летят из Новосибирска в Минск придётся провести в московском аэропорту не менее 2 часов.





В середине августа 2018 стало известно, что в Новосибирской области чиновникам разрешили приобретать железнодорожные билеты бизнес-класса — их цену компенсирует бюджет. Также им возместят стоимость услуг в залах ожидания.

