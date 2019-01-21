Губернатор Травников летит в Минск — для поездки арендовали самолёт

С чиновниками в самолёте полетит целый хор — поездку оплатил его таинственный спонсор

Прямых рейсов из Новосибирска в столицу Белоруссии сейчас нет — для полёта арендовали самолёт S7 Airlines
Прямых рейсов из Новосибирска в столицу Белоруссии сейчас нет — для полёта арендовали самолёт S7 Airlines


Делегация правительства Новосибирской области и мэрии Новосибирска сегодня, 21 января, отправляется с визитом в Минск — прямых рейсов из Новосибирска в столицу Белоруссии сейчас нет, и для полёта был арендован самолёт S7 Airlines.


Вместе с делегацией в Минск полетит и губернатор Новосибирской области Андрей Травников, подтвердил корреспонденту НГС начальник департамента информационной политики Новосибирской области Сергей Нешумов. 


«Члены правительства региона примут участие в четвёртом заседании Совета делового сотрудничества между Республикой Беларусь и Новосибирской областью. Представители деловых кругов примут участие в мероприятиях по расширению деловых связей, запланировано подписание ряда соглашений между новосибирскими и белорусскими предприятиями, представители сфер науки и культуры будут участвовать в мероприятиях, связанных с организацией научного и культурного обмена между российской и белорусской сторонами», — сообщили в областном правительстве в ответ на запрос НГС.


Рейсы из Новосибирска в Минск были запущены в мае прошлого года, но спустя два месяца их приостановили из-за высоких цен на авиатопливо. В расписании аэропорта Толмачёво рейсов в Минск сейчас нет. Но ещё днём в понедельник на сайте было указано, что два самолёта S7 Airlines отправляются в Белоруссию 21 и 22 января, и два — возвращаются из Минска в течение недели (сейчас этих данных на сайте нет. — Прим. ред.). 


По данным сервиса Flightradar24.com, в понедельник в 14:10 по местному времени из Новосибирска в Минск вылетает рейс S7 № 5143 (на момент публикации самолёт ещё не вылетел. — Прим. ред.). Он выполняется на Airbus A320neo. По данным S7, в таких самолётах 156 мест в экономическом классе и 8 — в бизнес-классе.


В компании S7 корреспонденту подтвердили, что рейсы выполняются по заказу.


«Это чартерные рейсы, выполняемые под заказ. 


Продажа авиабилетов на данные рейсы не ведется», — сообщила корреспонденту НГС менеджер по PR-проектам группы компаний S7 Надежда Горева.


Точный состав делегации в правительстве не раскрывают, но сообщают, что на рейсе отправляется примерно 130 человек. «Там порядка 30 человек — это делегация деловая и чиновников. Помимо этого летит порядка 100 человек — это по культурному обмену», — пояснил Сергей Нешумов.


Помимо губернатора Андрея Травникова в самолёте полетит «Сибирский хор» — именно его спонсоры оплатили поездку, сообщается в ответе из правительства. 


«Самолет авиакомпании S7 по маршруту "Новосибирск — Минск" был арендован для перевозки Государственного академического Сибирского русского народного хора (90 человек) благотворительной организацией, заинтересованной в расширении культурных и деловых связей нашего региона», — говорится в ответе из правительства. Название благотворительной организации в правительстве не раскрывают. 


Как сообщила корреспонденту НГС начальник PR-отдела «Сибирского хора» Ирина Василевская, всего в поездку от хора поедут 87 человек. «Действительно коллектив будет осуществлять культурное сопровождение делегации Новосибирской области в Республику Беларусь. В рамках программы пребывания будет дано 2 концерта в городах Минск и Могилёв», — сказала Ирина Василевская. Она не ответила на вопросы корреспондента НГС о том, кто оплатил поездку и во сколько она обошлась. 


При этом областной бюджет всё-таки рассчитался за билеты на самолёт, который арендовали от хора — в правительстве объяснили, что они оказались дешевле, чем полёты на регулярных рейсах. «Другие члены делегации имели возможность приобретения авиабилетов на данный рейс. 


Оплата билетов для представителей правительства региона осуществляется в рамках организации их служебных командировок за счёт средств областного бюджета <...>.


Решение о приобретении билетов на рейс <...> было принято исходя из того, что цена данных билетов ниже стоимости перелета регулярными рейсами с пересадкой», — говорится в ответе на запрос.


Кроме губернатора и областных чиновников в Минске будет работать и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. «Да, будет в Минске он. Он со вторника будет по четверг. Во вторник у него самостоятельная программа, а затем он начинает работать вместе с Андреем Травниковым», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь мэра Артём Роговский.


По данным Aviasales.ru, средняя стоимость перелета из Новосибирска в Минск и обратно с пересадкой в аэропорту Домодедово в январе 2019 года составляет почти 23,5 тысячи рублей. 


Обычным пассажирам, которые летят из Новосибирска в Минск придётся провести в московском аэропорту не менее 2 часов. 


В середине августа 2018 стало известно, что в Новосибирской области чиновникам разрешили приобретать железнодорожные билеты бизнес-класса — их цену компенсирует бюджет. Также им возместят стоимость услуг в залах ожидания. 

Прочтений: 6506

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (83)83
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено