Пять детей пострадали в авариях за три дня — одного из водителей ищут до сих пор

ГИБДД просит откликнуться очевидцев происшествия на площади Калинина

Водитель сбил ребёнка вечером в пятницу на площади Калинина и скрылся
Водитель сбил ребёнка вечером в пятницу на площади Калинина и скрылся


ГИБДД Новосибирска просит откликнуться свидетелей аварии, которая случилась вечером 18 января на площади Калинина. В аварии пострадал ребёнок, а водитель до сих пор не установлен.


Авария произошла в 18:30 на улице Дуси Ковальчук — автомобиль сбил ребёнка на пешеходном переходе. Мать пострадавшего после происшествия сообщала НГС, что водитель нашёлся — по её словам, это была женщина. Но сегодня в ГИБДД уточнили, что водитель не установлен.


«Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по улице Дуси Ковальчук со стороны улицы Калинина в сторону Красного проспекта в пути следования у дома № 262 по Дуси Ковальчук совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля в зоне регулируемого пешеходного перехода. С места ДТП водитель скрылся», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков.


У 9-летнего мальчика сотрясение головного мозга. В ГИБДД просят очевидцев обратиться по номеру 232–23–51.


В редакцию прислали видео с регистратора, на который попал момент ДТП.



Всего, по информации Владислава Савченкова, за три дня — с 18 по 20 января — в Новосибирске в авариях пострадали 5 несовершеннолетних.


Один из них — 14-летний подросток — попал под автомобиль на Колхидской недалеко от стадиона «Заря».


«Мальчик 2005 года рождения с закрытым переломом ноги госпитализирован», — уточнил Савченков.


Накануне в пресс-службе ГУ МВД по НСО сообщали, что авария произошла вне зоны пешеходного перехода. Сейчас в ГИБДД отмечают, что обстоятельства уточняются — пока нет информации о месте ДТП.


В ГИБДД отметили, что пока устанавливается, по какой части дороги шёл подросток, попавший в ДТП возле «Зари»
В ГИБДД отметили, что пока устанавливается, по какой части дороги шёл подросток, попавший в ДТП возле «Зари»


Кроме того, в авариях пострадали две 17-летние девушки. Одна получила ушибы в зоне нерегулируемого пешеходного перехода на улице Мясниковой в воскресенье, 20 января. А другая была пассажиркой автомобиля, который попал в ДТП 19 января на Красном проспекте. У пострадавшей сотрясение головного мозга. 19 января также на улице Громова под машину попала 10-летняя девочка, у неё ушиб локтя.

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