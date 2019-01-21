Пять детей пострадали в авариях за три дня — одного из водителей ищут до сих пор
ГИБДД просит откликнуться очевидцев происшествия на площади Калинина
ГИБДД Новосибирска просит откликнуться свидетелей аварии, которая случилась вечером 18 января на площади Калинина. В аварии пострадал ребёнок, а водитель до сих пор не установлен.
Авария произошла в 18:30 на улице Дуси Ковальчук — автомобиль сбил ребёнка на пешеходном переходе. Мать пострадавшего после происшествия сообщала НГС, что водитель нашёлся — по её словам, это была женщина. Но сегодня в ГИБДД уточнили, что водитель не установлен.
«Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по улице Дуси Ковальчук со стороны улицы Калинина в сторону Красного проспекта в пути следования у дома № 262 по Дуси Ковальчук совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля в зоне регулируемого пешеходного перехода. С места ДТП водитель скрылся», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков.
У 9-летнего мальчика сотрясение головного мозга. В ГИБДД просят очевидцев обратиться по номеру 232–23–51.
В редакцию прислали видео с регистратора, на который попал момент ДТП.
Всего, по информации Владислава Савченкова, за три дня — с 18 по 20 января — в Новосибирске в авариях пострадали 5 несовершеннолетних.
Один из них — 14-летний подросток — попал под автомобиль на Колхидской недалеко от стадиона «Заря».
«Мальчик 2005 года рождения с закрытым переломом ноги госпитализирован», — уточнил Савченков.
Накануне в пресс-службе ГУ МВД по НСО сообщали, что авария произошла вне зоны пешеходного перехода. Сейчас в ГИБДД отмечают, что обстоятельства уточняются — пока нет информации о месте ДТП.
Кроме того, в авариях пострадали две 17-летние девушки. Одна получила ушибы в зоне нерегулируемого пешеходного перехода на улице Мясниковой в воскресенье, 20 января. А другая была пассажиркой автомобиля, который попал в ДТП 19 января на Красном проспекте. У пострадавшей сотрясение головного мозга. 19 января также на улице Громова под машину попала 10-летняя девочка, у неё ушиб локтя.
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Елена Громкова
Фото предоставлено Владиславом Савченковым (1), читателя НГС (2)
Видео читателя НГС