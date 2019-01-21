В Новосибирск возвращается морозная погода

В ближайшие дни в городе ожидаются снегопады и метели





Новосибирские синоптики рассказали, какая погода ждет новосибирцев в начале рабочей недели: в город придут снегопады и похолодание.





«Нужно отметить, что последние дни декады отличались аномально тёплой погодой, а именно 19 и 20 января. Температура была выше климатической нормы на 8–15 градусов. Наблюдались оттепели. Такая мягкая погода вызвана мощным юго-западным выносом воздушных масс из районов Казахстана и Южного Урала», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.





Согласно прогнозу, завтра, 22 января, ожидается приближение к Новосибирску холодного атмосферного фронта, а также снегопад, метели и порывистый ветер со скоростью до 15 м/с. Температура ночью и днём составит –4…–9 градусов.





«Уже 23 января в условиях ясной погоды из-за высокого атмосферного давления температура понизится <….>. 24 января придёт очередной атмосферный фронт, который вновь вызовет снегопады, метели и порывистые ветры. Но за счёт того, что будет продолжаться "накачка" прохладного воздуха, температурный фон будет 23 и 24 января одинаков: –13…–18 градусов, местами до –27 градусов. Дневные температуры в оба дня предполагаются в пределе от –6…–11 градусов», — добавил Ренад Ягудин.





Ранее НГС составил хронику работы новосибирских властей по уборке снега за последние несколько лет — для борьбы с «аномальными» снегопадами чиновники покупают новую технику, придумывают альтернативные правила уборки города и сваливают вину друг на друга.







Актуальную температуру воздуха и погодные явления с собственной метеостанции НГС всегда можно посмотреть на портале НГС.ПОГОДА.

