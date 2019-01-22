Поймали за взятку «Кайеном», а у семьи нашли богатства: суд читает приговор чиновнику из Росрезерва

У Илгиза Гарифуллина нашли коллекцию часов и оружия и целый автопарк за 200 миллионов

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Бывшего чиновника сибирского управления Росрезерва Илгиза Гарифуллина осудили по делу о получении взяток

В Новосибирске читают приговор бывшему заместителю руководителя управления Росрезерва по Сибирскому федеральному округу Илгизу Гарифуллину.







Сегодня, 22 января, приговор читают второй день. Корреспонденты НГС в режиме онлайн следят за происходящим в Заельцовском районном суде.





11:38

Сейчас судья зачитывает позицию Гарифуллина, сообщает корреспондент из зала суда.





11:37

Как ранее сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на версию следствия, за вознаграждение чиновник обеспечивал фирмам победы в закрытых конкурсах на заключение договоров с Росрезервом. Общая сумма взяток, в получении которых обвиняли Гарифуллина, превышает 100 миллионов рублей. В свою очередь адвокат бывшего чиновника Андрей Жуков прежде заявлял изданию, что его клиент считает претензии следователей безосновательными. По словам защитника, Илгиз Гарифуллин не мог за взятки обеспечивать победу в конкурсах тем или иным участникам, поскольку решение о победителе принимает конкурсная комиссия.







Вместе с Илгизом Гарифуллиным по делу проходил ещё один фигурант — Станислав Кабанячий, которого обвиняли в даче взятки. Ранее в Следственном комитете РФ сообщали, что это тот самый представитель ЗАО «Ленпромтранспроект», который передал Гарифуллину Porsche Cayenne.







11:34

Илгиза Гарифуллина задержали в Новосибирске в мае 2016 года за получение взятки автомобилем Porsche Cayenne. Следователи тогда посчитали, что машину стоимостью больше 6 миллионов рублей чиновник получил от представителя ЗАО «Ленпромтранспроект», так как помог этой организации заключить договор с Росрезервом по результатам закрытого конкурса. Иномарка была оформлена на жену Гарифуллина.







Позже суд конфисковал имущество Гарифуллина: деньги, недвижимость, автопарк из машин премиум-класса, коллекции часов и охотничьих ружей общей стоимостью 200 миллионов рублей.







Со временем дело о взяточничестве обросло новыми эпизодами. Всего, по данным Заельцовского районного суда, их стало двенадцать. На сайте суда указывается, что преступления происходили с июля 2014 по май 2016 года.







11:31

Заседание начали в 11:30



