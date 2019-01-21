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Троих сибиряков отдали под суд после смертельного пожара на обувной фабрике под Новосибирском

Подозреваемые обвиняются в смерти 10 рабочих

Пожар на обувной фабрике случился 4 января 2018 года
Пожар на обувной фабрике случился 4 января 2018 года


Новосибирская прокуратура направила в суд уголовное дело троих мужчин, которых подозревают в смерти людей в крупном пожаре на обувной фабрике под Искитимом в январе прошлого года.

По версии следствия, собственник нежилого одноэтажного строения в посёлке Чернореченский незаконно реконструировал здание. После этого он заключил договор аренды с директором «Обувь-НСК», который организовал в здании изготовление обуви. При этом нормы пожарной безопасности на производстве не были соблюдены. 


«Один из обвиняемых — собственник помещения, двое других — директор и исполнительный директор ООО "Обувь-НСК", которые организовали производство обуви в помещении», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе областной прокуратуры. 


Имён обвиняемых ведомство не раскрывает. В прокуратуре считают, что обвиняемые также не проводили инструктажи по противопожарной безопасности. 


«Они не проводили противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум с работниками. Для проведения непосредственных работ по производству обуви мужчины привлекли граждан Китая, Киргизии и России», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.


Утром 4 января 2018 года из-за перенапряжения электросетей на обувной фабрике случился пожар, в котором погибли 7 граждан Китая, 2 гражданина Киргизии и 1 гражданин России.


«Как считает следствие, преступное бездействие обвиняемых состоит в прямой причинно-следственной связи с наступившими последствиями. Обвиняемые вину в инкриминируемых преступлениях не признали», — сообщили в пресс-службе новосибирской прокуратуры. 


Сейчас подозреваемых обвиняют в совершении преступлений по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).


Расследованием дела занимался первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Новосибирской области. Теперь рассмотрением дела по существу займётся Искитимский районный суд.


После пожара на обувной фабрике прокуратура начала проверки на других производствах в Новосибирской области. 

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