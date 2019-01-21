Мотоциклист попал в аварию с грузовиком на территории завода и погиб
Подробности происшествия уточняются
Сегодня утром, 21 января, на территории завода в Ленинском районе Новосибирска погиб водитель грузового мотороллера — он попал в аварию с грузовиком.
«В 11:15 на территории завода у дома 28/1 по улице Станционной водитель мотоцикла совершил столкновение с автомобилем МАЗ. В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков.
Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.
Одно из последних ДТП с мотоциклом было в октябре прошлого года — водитель мотоцикла пострадал в аварии с «Тойотой Витц» на улице Оловозаводской в Кировском районе Новосибирска.
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Елена Громкова
Фото предоставлено Владиславом Савченковым