Мотоциклист попал в аварию с грузовиком на территории завода и погиб

Водитель мотоцикла погиб на месте





Сегодня утром, 21 января, на территории завода в Ленинском районе Новосибирска погиб водитель грузового мотороллера — он попал в аварию с грузовиком.





«В 11:15 на территории завода у дома 28/1 по улице Станционной водитель мотоцикла совершил столкновение с автомобилем МАЗ. В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков.





Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.





Одно из последних ДТП с мотоциклом было в октябре прошлого года — водитель мотоцикла пострадал в аварии с «Тойотой Витц» на улице Оловозаводской в Кировском районе Новосибирска.