Новосибирцев попросили придумать имя скелету древнего бизона

Новый экспонат появился в Музее природы рядом с пещерным медведем Сан Санычем и носорогом Серёжей

В Музее природы рядом со скелетами мамонта и шерстистого носорога появился скелет первобытного бизона





В новосибирском Музее природы появился скелет первобытного бизона Bison priscus — его поставили в зале экспозиции, посвящённой фауне ледникового периода, рядом с мамонтом Матильдой, шерстистым носорогом Серёжей и пещерным медведем Сан Санычем.







О скелете древнего бизона корреспонденту НГС сообщила начальник отдела развития Новосибирского государственного краеведческого музея Анастасия Сотникова.







«Это сборный скелет, его собрали из разных бизонов, но все кости настоящие. Они все были найдены на территории Новосибирской области. Собрал нам скелет [палеонтолог и археолог Игорь] Гребнев, у которого [музей] "Палеопарк" на Алтае. <…> Мы будем выбирать бизону имя. У нас же все в этом комплексе персонажами с именами стали: мамонт Матильда, шерстистый носорог Серёжа, пещерный медведь Сан Саныч. И вот мы решили попросить посетителей предлагать какие-то имена и для него тоже», — рассказала Анастасия Сотникова.







По её словам, бизону выбирают мужское имя.





Кости экспоната найдены на территории Новосибирской области





Первобытный бизон — огромный древний бык, покрытый густой шерстью, это типичный обитатель холодных степей ледниковой эпохи. Отдельные особи бизонов весили более 2 тонн, а расстояние между концами их рогов достигало 2 метров. В эпоху плейстоцена огромные стада первобытных бизонов паслись на тундростепных и степных равнинах Северной Америки и Евразии. Питались эти гиганты травянистой растительностью, зимой добывая её из-под снега. С наступлением потепления, около 10 000 лет назад, бизоны стали вымирать и постепенно исчезли. Ближайшими родственниками первобытных бизонов являются американские бизоны и европейские зубры.







Свои варианты имён для скелета первобытного бизона сообщайте в комментариях под этой публикацией.







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