Автоинспекторы спасли замёрзших новосибирцев из вылетевшей с трассы «Тойоты»

Компания друзей ехала на машине в Кемерово, но увязла в глубоком снегу

Пока один автоинспектор помогал достать «Тойоту» из сугроба, второй регулировал движение на трассе
Пока один автоинспектор помогал достать «Тойоту» из сугроба, второй регулировал движение на трассе


В Кемеровской области автоинспекторы пришли на помощь водителю и пассажирам «Тойоты», которые ехали из Новосибирска и улетели в кювет на трассе.


Инцидент произошёл в выходные в Топкинском районе, сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


В полиции пояснили, что утром инспекторы ГИБДД Артем Фионов и Николай Ефремов заметили на обочине трассы компанию из трёх молодых людей и увязшую в сугробе «Тойоту».


«Сотрудники полиции выяснили, что водитель иномарки вместе с друзьями направлялся из Новосибирска в Кемерово в гости к родственникам. По дороге он не справился с управлением и съехал в кювет, где застрял в глубоком снегу», — рассказали в ведомстве.


Друзья ехали в Кемерово, но машина слетела с трассы и увязла в сугробе
Друзья ехали в Кемерово, но машина слетела с трассы и увязла в сугробе


По данным ведомства, молодые люди не пострадали, но сами выехать на дорогу не смогли, а проезжавшие мимо машины не останавливались.


«К моменту прибытия полицейских жители соседнего региона провели на улице более получаса и сильно замёрзли, поскольку были одеты и обуты не по сезону. Сотрудники полиции пригласили новосибирцев в салон патрульного автомобиля и предложили им тёплые вещи», — описали ситуацию в ГУ МВД России по Кемеровской области.


По информации ведомства, пока водитель и пассажиры согревались в служебной машине, полицейские остановили грузовик. Его водитель согласился вытащить «Тойоту» из сугроба. Пока один из автоинспекторов помогал в буксировке, его напарник регулировал движение на этом участке трассы. Спустя несколько минут иномарку удалось вытянуть на дорогу, и новосибирцы поблагодарили полицейских за помощь. 


Чтобы помочь замерзающим новосибирцам, инспекторы ГИБДД остановили КАМАЗ
Чтобы помочь замерзающим новосибирцам, инспекторы ГИБДД остановили КАМАЗ


В прошлом месяце автоинспекторы пришли на помощь водителю фуры с лошадьми, которая заглохла на трассе в Новосибирской области из-за перемёрзшего топлива.

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