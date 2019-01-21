Автоинспекторы спасли замёрзших новосибирцев из вылетевшей с трассы «Тойоты»

Компания друзей ехала на машине в Кемерово, но увязла в глубоком снегу

Пока один автоинспектор помогал достать «Тойоту» из сугроба, второй регулировал движение на трассе





В Кемеровской области автоинспекторы пришли на помощь водителю и пассажирам «Тойоты», которые ехали из Новосибирска и улетели в кювет на трассе.







Инцидент произошёл в выходные в Топкинском районе, сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.







В полиции пояснили, что утром инспекторы ГИБДД Артем Фионов и Николай Ефремов заметили на обочине трассы компанию из трёх молодых людей и увязшую в сугробе «Тойоту».







«Сотрудники полиции выяснили, что водитель иномарки вместе с друзьями направлялся из Новосибирска в Кемерово в гости к родственникам. По дороге он не справился с управлением и съехал в кювет, где застрял в глубоком снегу», — рассказали в ведомстве.







Друзья ехали в Кемерово, но машина слетела с трассы и увязла в сугробе





По данным ведомства, молодые люди не пострадали, но сами выехать на дорогу не смогли, а проезжавшие мимо машины не останавливались.







«К моменту прибытия полицейских жители соседнего региона провели на улице более получаса и сильно замёрзли, поскольку были одеты и обуты не по сезону. Сотрудники полиции пригласили новосибирцев в салон патрульного автомобиля и предложили им тёплые вещи», — описали ситуацию в ГУ МВД России по Кемеровской области.







По информации ведомства, пока водитель и пассажиры согревались в служебной машине, полицейские остановили грузовик. Его водитель согласился вытащить «Тойоту» из сугроба. Пока один из автоинспекторов помогал в буксировке, его напарник регулировал движение на этом участке трассы. Спустя несколько минут иномарку удалось вытянуть на дорогу, и новосибирцы поблагодарили полицейских за помощь.







Чтобы помочь замерзающим новосибирцам, инспекторы ГИБДД остановили КАМАЗ





В прошлом месяце автоинспекторы пришли на помощь водителю фуры с лошадьми, которая заглохла на трассе в Новосибирской области из-за перемёрзшего топлива.