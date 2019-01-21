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Власти пересчитали новосибирцев в крещенских прорубях

Только одному человеку понадобилась помощь медиков

По информации чиновников, во время купаний чрезвычайных ситуаций не произошло 
По информации чиновников, во время купаний чрезвычайных ситуаций не произошло 


Власти подсчитали количество жителей Новосибирска и области, принявших участие в крещенских купаниях, — чрезвычайных происшествий не произошло, но одному человеку понадобилась помощь медиков.


«С 18 по 19 января на территории области проведен православный религиозный праздник Крещение Господне. В 47 официальных местах в обрядах крещенского купания приняли участие более 60 тысяч человек. Происшествий не допущено. Во всех купелях проведены мероприятия по их закрытию», — сообщил сегодня на совещании у губернатора первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Новосибирской области Андрей Деменев.


При этом в Новосибирске, как уточнил первый заместитель мэра Геннадий Захаров, в купели окунулись почти 40 тысяч горожан.


«По проведению крещенских купаний [было] одно обращение за медицинской помощью, помощь оказана», — сообщил министр здравоохранения области Константин Хальзов.


19 января новосибирцы выстраивались в очередь к купелям, чтобы отметить праздник. НГС сделал подборку из фотографий морозостойких девушек, которые не побоялись искупаться в ледяной обской воде. 

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