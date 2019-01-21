Власти пересчитали новосибирцев в крещенских прорубях

По информации чиновников, во время купаний чрезвычайных ситуаций не произошло





Власти подсчитали количество жителей Новосибирска и области, принявших участие в крещенских купаниях, — чрезвычайных происшествий не произошло, но одному человеку понадобилась помощь медиков.







«С 18 по 19 января на территории области проведен православный религиозный праздник Крещение Господне. В 47 официальных местах в обрядах крещенского купания приняли участие более 60 тысяч человек. Происшествий не допущено. Во всех купелях проведены мероприятия по их закрытию», — сообщил сегодня на совещании у губернатора первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Новосибирской области Андрей Деменев.







При этом в Новосибирске, как уточнил первый заместитель мэра Геннадий Захаров, в купели окунулись почти 40 тысяч горожан.







«По проведению крещенских купаний [было] одно обращение за медицинской помощью, помощь оказана», — сообщил министр здравоохранения области Константин Хальзов.







19 января новосибирцы выстраивались в очередь к купелям, чтобы отметить праздник. НГС сделал подборку из фотографий морозостойких девушек, которые не побоялись искупаться в ледяной обской воде.