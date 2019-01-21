Новосибирец нашел в центре города пачку писем из налоговой
Всего в снегу разбросано больше двух десятков писем
Сегодня, 21 января, в Железнодорожном районе Новосибирска местный житель нашёл в снегу письма Федеральной налоговой службы за 2017 год.
Фотографию двух десятков конвертов в сугробе читатель прислал в редакцию НГС сегодня утром.
«Час назад сделал фото пачки писем с ФНС, которая валяется в снегу на Салтыкова-Щедрина», — написал в редакцию НГС читатель, прикрепив к своему сообщению фотографию.
В УФНС по Новосибирской области корреспонденту НГС пояснили, что доставкой писем на территории Новосибирской области занимается Почта России.
«Печать уведомлений на бумажных носителях жителям города Новосибирска и Новосибирской области в 2018 году производилась двумя структурными подразделениями Федерального казенного учреждения "Налог-Сервис" ФНС России — ФКУ "Налог-Сервис" города Красноярска и ФКУ "Налог-Сервис" города Уфы. Доставкой занималось Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта Росии"», — сообщили корреспонденту НГС в областном управлении налоговой службы.
Корреспондент НГС направил запрос в Почты России с просьбой прокомментировать найденные письма. На момент публикации ответ в редакцию НГС не поступил.
В октябре жители Октябрьского района увидели письма и извещения, они были рассыпаны по дороге в Инюшенском бору. В почте заверили, что почтальон оставил их в общедоступном месте.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Александр Сильченко
Фото предоставлено читателем НГС