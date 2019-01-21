Даже песец напугался: чёрная кошка устроила охоту на полярных лисиц в зоопарке

Видео с кошкой Нина Курбаткина сняла накануне, 20 января





В Новосибирском зоопарке чёрная кошка перепугала белых полярных лис — она решила устроить на них охоту.





Ролик со смелой кошкой опубликовала на своём YouTube-канале постоянная посетительница зоопарка Нина Курбаткина.





3-минутное видео начинается с того момента, как кошка находится у клетки с песцами в выжидательной позиции. Чуть больше минуты она наблюдает за ними, а затем резко подбегает к прутьям, а белые лисы пугаются и отбегают прочь от кошки.





Остальную часть видео кошка проводит у решётки и даже просовывает лапы в клетку. Песцы время от времени подходят к ней, обнюхивают, но потом снова пугаются и убегают.









В конце ноября Нина Курбаткина публиковала другой ролик о нестандартном поведении домашних животных в Новосибирском зоопарке. Тогда на видео попал смелый пёс, который обедал вместе с медведем Ростиком.