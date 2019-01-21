Даже песец напугался: чёрная кошка устроила охоту на полярных лисиц в зоопарке
Песцы в ужасе бегали по клетке из-за обычной кошки
В Новосибирском зоопарке чёрная кошка перепугала белых полярных лис — она решила устроить на них охоту.
Ролик со смелой кошкой опубликовала на своём YouTube-канале постоянная посетительница зоопарка Нина Курбаткина.
3-минутное видео начинается с того момента, как кошка находится у клетки с песцами в выжидательной позиции. Чуть больше минуты она наблюдает за ними, а затем резко подбегает к прутьям, а белые лисы пугаются и отбегают прочь от кошки.
Остальную часть видео кошка проводит у решётки и даже просовывает лапы в клетку. Песцы время от времени подходят к ней, обнюхивают, но потом снова пугаются и убегают.
В конце ноября Нина Курбаткина публиковала другой ролик о нестандартном поведении домашних животных в Новосибирском зоопарке. Тогда на видео попал смелый пёс, который обедал вместе с медведем Ростиком.
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Елена Громкова
Скриншот и видео канала «Нина Курбаткина» / youtube.com