Школьница разбилась на уроке физкультуры — её маме пришлось заставлять учителей вызвать скорую

Во время урока физкультуры семиклассница Снежана Хмелёва упала на лыжах и врезалась в металлический турник — учитель утверждает, что не разрешала детям заходить на спуск





Ученица 7 класса школы № 119 Снежана Хмелёва неудачно скатилась на лыжах со склона на школьном стадионе и влетела в турник. Инцидент произошёл 15 января во время урока физкультуры. По словам мамы девочки Дарьи Хмелёвой, дочь потеряла сознание, но учитель физкультуры не оказала ей помощь и даже не отвела ученицу к школьной медсестре. После ЧП в школе объявили внутреннюю проверку.





«На школьном стадионе стоят металлические конструкции — турники, лабиринты. Спуск упирается в лабиринт, но учитель не придала этому никакого значения, хотя в этом году это был уже второй урок. <...> Во вторник, съезжая с этой горки, она даже не поняла как, въехала в металлический лабиринт.





Телефон, который лежал в кармане, погнулся, удар был очень сильный — она отлетела назад. Она не помнит, как летела, я понимаю, что в этот момент она потеряла сознание.





Говорит, что когда очнулась, пыталась дышать, но не могла. Даже сделать вдох, — рассказывает Дарья Хмелёва о том, как дочь получила травму. — Шёл посторонний мужчина, он начал оказывать помощь. Дети уже успели съехать с горы, начали снимать со Снежаны лыжи. Учитель, которая вела урок ЛФК рядом, также подбежала, а нашего учителя так и не было», — описывает события Дарья Хмелёва со слов дочери Снежаны.





Дарья Хмелёва рассказывает, что, по словам одноклассников, учительница стояла в другом конце стадиона — она видела, что ученица упала, но не поспешила проверить её состояние. По словам Хмелёвой, учительница физкультуры настаивает, что не давала указаний спускать по опасному склону, который предназначен для соревнований, и девочка самовольно решила спуститься. Однако мама утверждает, что во время школьного урока спуск не был ничем перекрыт — любой школьник на лыжах мог без препятствий заехать на маршрут. Первую помощь девочке оказал незнакомый мужчина, который шёл через школьный стадион.





«Этот маршрут был огорожен красными ленточками, чтобы ехали по этой трассе. Сейчас учитель в объяснительной пишет, что она говорила всем там не ехать, а съезжали только те, кто умеет. Как она определила, кто умеет, а кто нет — это другой разговор. Моему ребёнку было чётко озвучено — ехать по трассе по разметке и не срезать», — рассказывает Дарья Хмелёва.





Мобильный телефон смягчил удар





По воспоминаниям школьницы, её никто не отвёл к школьному медику, учительница только приказала одному из учеников отвести её на лыжную базу — мальчик донёс лыжи Снежаны до проката и ушёл.





«Пошла к классному руководителю, и та где-то через полчаса нашла медика — медик у нас приходящая, работает на две школы. Позвонили мне и сказали: "Давайте сейчас дадим двух детей, они доведут её до дома". Никто не предложил вызвать скорую. Я настояла, чтоб в школу вызвали скорую, а мне говорят: "Мы не можем вызвать скорую, потому что нам нужен полис и ваше согласие". Я говорю, что уже иду, только после этого вызвали врачей», — возмущается мама девочки.





Снежану доставили в травматологическое отделение ЦКБ СО РАН, где врачи диагностировали ушиб грудной клетки, рёбер с правой стороны — девочке прописали обезболивающие. Вскоре у Снежаны поднялась температура до 37,8 градусов. После повторного обследования у школьницы нашли ушиб крестца. В распоряжении редакции есть фотографии двух справок из ЦКБ СО РАН от 15 и 17 января. По словам матери, дочка первые ночи не могла спать — из-за болей ей тяжело лежать на спине и на животе.





Хмелёвы сняли, как выглядит склон, с которого катаются на лыжах ученики школы № 119





После инцидента Дарья попросила дочь позвонить одноклассникам, для подстраховки они записали на диктофон разговоры. По телефону дети подтвердили, что на инструктаже учитель говорила ехать по разметке, но на следующее утро после разговоров с педагогами они изменили своё мнение.





В объяснительных они написали, что ничего не слышали. Хмелёвы не исключают, что руководство школы могло надавить на детей.







«Я говорила с мамой одного ребёнка, который говорил не срезать. И мама готова подтвердить, что вечером ей он говорил одно, а на следующее утро в классе пишет другое. Сейчас говорит, что не знает, почему так написал — "нам в классе сказали, пишите если только на 100% уверены, это уголовная ответственность". Сейчас класс разделился: половина говорит, что слышали, половина — что этого не было. Те, кто утверждает, что этого не было, как раз изначально говорили, что слышали — как понимаю, с ними уже поговорили, — добавляет Дарья Хмелёва. — Я сказала директору, что мы пойдём дальше, будем подавать заявления. Она сказала, что это наше право, но всё будет очень долго. Прозвучали такие слова: "Надо ещё доказать, что эти травмы получены в школе"».





Сегодня, 21 января, руководство школы пообещало выдать семье Хмелёвых акт с результатами внутреннего расследования. Также Дарья Хмелёва добавляет, что почти за неделю после инцидента состоянием её дочери интересовалась только классная руководительница.





В школе коротко ответили, что сейчас они расследуют инцидент.





«В школе идёт проверка — внутреннее педагогическое расследование», — прокомментировала ситуацию секретарь учебной части Людмила Меркулова. Журналист НГС пыталась дозвониться директору Марине Притуле напрямую, однако утром сообщили, что до 14:15 она на уроках. После окончания занятий на звонок в приёмную директора ответила только секретарь учебной части Людмила Меркулова. Классная руководительница Алёна Грибинченко попросила позвонить позже, однако после перестала отвечать на звонки.





Журналист НГС направила запрос в мэрию с просьбой прокомментировать инцидент в МБОУ СОШ № 119, однако ответ на момент публикации так и не поступил.





Для Новосибирска это не первый случай, когда школьник получил травму на уроке физкультуры, катаясь на лыжах. В конце 2016 года родители пожаловались на учителя физкультуры школы № 189 , который якобы заставил их 13-летнего сына искать потерянные в лесу лыжи и ботинки.



