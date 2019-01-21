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Больше 50 домов в двух районах останутся без отопления и горячей воды из-за ремонта теплотрасс

В зону отключения попали детские и медицинские учреждения

Вернуть отопление и горячую воду обещают к вечеру
Вернуть отопление и горячую воду обещают к вечеру


В понедельник, 21 января, коммунальщики отключат от отопления больше 50 зданий в Первомайском и Октябрьском районах Новосибирска — отключения вызваны ремонтом на теплотрассах.

По информации СГК, под отключения попали 4 детских учреждения и одно лечебное учреждение.

«В связи с ремонтными работами в Первомайском районе на теплосетях с 10:00 до 16:00 жители 37 жилых домов, а также 4 детских и одно лечебное учреждения будут отключены от тепла и горячего водоснабжения. Также, по улице Толстого с 6:30 производятся работы по замене дефектного участка теплотрассы. В связи с чем под отключение от тепла и горячего водоснабжения попали 6 жилых домов и 7 прочих объектов. Ремонт планируется завершить к 22:00», — сообщили в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».


Карта отключений домов от отопления и горячей воды


Энергетики ведут ремонтные работы в связи с установившейся относительно теплой погодой, которая позволяет специалистам в максимально короткие сроки и с минимальными неудобствами устранять выявленные повреждения.


Недавно, 14 января, в Новосибирске из-за ремонта теплотрассы отключили от тепла и горячей воды 61 дом в районе улицы Революции.

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