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В Толмачёво на два часа задержали рейс в Москву из-за столкновения машины с трапом

Сейчас пассажиров рейса высаживают из самолёта

По словам читателя, техмашина столкнулась с трапом самолёта
По словам читателя, техмашина столкнулась с трапом самолёта


В Новосибирске на два часа задержался рейс в Москву авиакомпании «Победа» — причиной задержки стало столкновение с самолётом спецмашины.


Об инциденте в редакцию НГС сообщил читатель в 8:30.


«Два часа назад в аэропорту Толмачево. Рейс ДР 420 Новосибирск — Москва. Бортпроводники сказали, что техмашина поцарапала трап самолёта. То же сказали и рабочие у самолёта. Идут какие-то разбирательства. Люди сидят битком в самолёте. Никто не знает, что будет с самолётом. Документы оформляют по столкновению», — сообщил читатель в редакцию НГС, прикрепив к своему сообщению фотографию из салона самолёта.


В пресс-службе аэропорта Толмачёво корреспонденту НГС сообщили, что вылет самолёта задерживается по техническим причинам.


Согласно данным онлайн-табло новосибирского аэропорта, рейс ДР 420 авиакомпании «Победа» должен был вылететь в Москву в 7:20. Однако читатель сообщил, что сейчас всех пассажиров высаживают из самолёта.


На днях в Толмачёво подвели итоги работы за 2018 год и рассказали, куда новосибирцы летают чаще всего.

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