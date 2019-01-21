подробности

Иномарка протаранила отбойник на Винаповском мосту

Водителя Mitsubishi Lancer с места аварии увезли в больницу

По информации ГИБДД, 25-летний водитель иномарки был в алкогольном опьянении
По информации ГИБДД, 25-летний водитель иномарки был в алкогольном опьянении


Поздно вечером 20 января нетрезвый водитель на Mitsubishi Lancer врезался в отбойник на Винаповском мосту в Кировском районе Новосибирска.


По информации Госавтоинспекции, авария случилась около 23:00 недалеко от дома № 62А/1 на улице Мира.


«Водитель на автомобиле "Мицубиси Лансер" двигался по Советскому шоссе со стороны Северного проезда в сторону улицы Мира. В пути следования <…> он совершил наезд на отбойник», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков.


По его словам, 25-летнего водителя с места аварии увезли в больницу. Врачи диагностировали у него диагонально-рваные и ушибленные раны головы.


«Алкогольное опьянение [у водителя] установлено», — добавил Владислав Савченков.


Днём 20 января в Ленинском районе автомобиль сбил ребёнка. В полиции рассказали, что 14-летний подросток переходил дорогу в неположенном месте. 

Прочтений: 3179

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (15)15
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено