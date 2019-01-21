Иномарка протаранила отбойник на Винаповском мосту
Водителя Mitsubishi Lancer с места аварии увезли в больницу
Поздно вечером 20 января нетрезвый водитель на Mitsubishi Lancer врезался в отбойник на Винаповском мосту в Кировском районе Новосибирска.
По информации Госавтоинспекции, авария случилась около 23:00 недалеко от дома
«Водитель на автомобиле "Мицубиси Лансер" двигался по Советскому шоссе со стороны Северного проезда в сторону улицы Мира. В пути следования <…> он совершил наезд на отбойник», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков.
По его словам, 25-летнего водителя с места аварии увезли в больницу. Врачи диагностировали у него диагонально-рваные и ушибленные раны головы.
«Алкогольное опьянение [у водителя] установлено», — добавил Владислав Савченков.
Днём 20 января в Ленинском районе автомобиль сбил ребёнка. В полиции рассказали, что 14-летний подросток переходил дорогу в неположенном месте.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено Владиславом Савченковым