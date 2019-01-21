подробности

Новосибирские военные начали подготовку к международным армейским играм

Для занятий военные приготовили больше 200 мишеней

К предстоящим состязаниям подготовлено более 100 объектов для огневой подготовки
К предстоящим состязаниям подготовлено более 100 объектов для огневой подготовки


Новосибирские военные начали готовиться к первым этапам соревнований в рамках Армейских международных игр — об этом накануне сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.


По информации пресс-службы ЦВО, сейчас подготовку начали мотострелковые подразделения 41-й армии, а проводиться занятия будут на полигонах в Новосибирской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае и Республике Тыва.


«Начнется проведение первых отборочных этапов конкурсов по профессиональному мастерству: "Танковый биатлон", "Суворовский натиск", "Отличник войсковой разведки", "Снайперский рубеж", "Мастер артиллерийского огня", "Безопасная среда" и другие. Всего к предстоящим состязаниям подготовлено более 100 объектов для огневой подготовки для вождения боевых машин, тактической и специальной подготовке», — сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.


Для занятий военные приготовили больше 200 подвижных и стационарных мишеней, которые имитируют солдат противника.


«Военнослужащим предстоит продемонстрировать уровень своей профессиональной выучки в индивидуальном и командных зачетах, огневой, тактической, специальной и физической подготовкам», — добавили в ЦВО.

Справка: 41-я общевойсковая Краснознамённая армия является наследницей 41-й армии ВС СССР. В нынешнем виде существует с 27 июля 1998 года. В 1998–2010 годах армия входила в состав Краснознамённого Сибирского военного округа. С 2010 года — в составе Центрального военного округа ВС России. В 2011 году армия участвовала в учениях «Центр-2011». Штаб 41-й армии находится в Новосибирске.


На прошлой неделе расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» провели учения под Новосибирском — они перехватили и уничтожили атаку беспилотников условного противника.

Прочтений: 554

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (3)3
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено