Новосибирские военные начали подготовку к международным армейским играм

К предстоящим состязаниям подготовлено более 100 объектов для огневой подготовки





Новосибирские военные начали готовиться к первым этапам соревнований в рамках Армейских международных игр — об этом накануне сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.





По информации пресс-службы ЦВО, сейчас подготовку начали мотострелковые подразделения 41-й армии, а проводиться занятия будут на полигонах в Новосибирской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае и Республике Тыва.





«Начнется проведение первых отборочных этапов конкурсов по профессиональному мастерству: "Танковый биатлон", "Суворовский натиск", "Отличник войсковой разведки", "Снайперский рубеж", "Мастер артиллерийского огня", "Безопасная среда" и другие. Всего к предстоящим состязаниям подготовлено более 100 объектов для огневой подготовки для вождения боевых машин, тактической и специальной подготовке», — сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.





Для занятий военные приготовили больше 200 подвижных и стационарных мишеней, которые имитируют солдат противника.





«Военнослужащим предстоит продемонстрировать уровень своей профессиональной выучки в индивидуальном и командных зачетах, огневой, тактической, специальной и физической подготовкам», — добавили в ЦВО.



Справка: 41-я общевойсковая Краснознамённая армия является наследницей 41-й армии ВС СССР. В нынешнем виде существует с 27 июля 1998 года. В 1998–2010 годах армия входила в состав Краснознамённого Сибирского военного округа. С 2010 года — в составе Центрального военного округа ВС России. В 2011 году армия участвовала в учениях «Центр-2011». Штаб 41-й армии находится в Новосибирске.







На прошлой неделе расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» провели учения под Новосибирском — они перехватили и уничтожили атаку беспилотников условного противника.