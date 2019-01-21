Борец Роман Власов стал чемпионом России
Это первая победа Романа Власова после операции на мениске
Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов одержал победу над 20-летним спортсменом из Башкортостана Исламом Опиевым и стал чемпионом России. Как сообщает сайт федерации спортивной борьбы России, финальная схватка закончилась со счётом 8:0 в пользу новосибирца.
Во время летних сборов Роман Власов получил травму ноги — в сентябре он перенёс операцию на мениске. Процесс восстановления длился около трёх месяцев, из-за этого Власов был вынужден пропустить чемпионат мира в Будапеште.
В мае прошлого года Роман Власов в третий раз стал чемпионом Европы — в финале он встретился с действующим на тот момент чемпионом из Сербии Виктором Немешем и одержал победу со счётом 5:1.
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Дарья Януш
Скиншот канала WrestRusRu, youtube.com