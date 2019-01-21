подробности

Борец Роман Власов стал чемпионом России

Это первая победа Романа Власова после операции на мениске

Власов получил травму на летних сборах, но в январе смог победить на ЧР
Власов получил травму на летних сборах, но в январе смог победить на ЧР


Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов одержал победу над 20-летним спортсменом из Башкортостана Исламом Опиевым и стал чемпионом России. Как сообщает сайт федерации спортивной борьбы России, финальная схватка закончилась со счётом 8:0 в пользу новосибирца.


Во время летних сборов Роман Власов получил травму ноги — в сентябре он перенёс операцию на мениске. Процесс восстановления длился около трёх месяцев, из-за этого Власов был вынужден пропустить чемпионат мира в Будапеште.


В мае прошлого года Роман Власов в третий раз стал чемпионом Европы — в финале он встретился с действующим на тот момент чемпионом из Сербии Виктором Немешем и одержал победу со счётом 5:1.

Прочтений: 406

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено