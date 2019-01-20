Трек новосибирского рэпера вошел в топ прослушиваемых на YouTube Music

Сервис назвал самые прослушиваемые треки 2018 года

Элджей уступил Монеточке и Филиппу Киркорову
Элджей уступил Монеточке и Филиппу Киркорову


Песня «360» Элджея заняла девятое место в рейтинге самых прослушиваемых российских треков за 2018 год. Список составил сервис YouTube Music — об этом сообщает издание The Flow.


Самой популярной российской исполнительницей стала Монеточка с песней «Каждый раз». Кроме нее, в списке были «Цвет настроения синий» Филлипа Киркорова и SuperSTAR Светланы Лободы. Среди интернациональных треков на YouTube Music самым прослушиваемым стал Godʼs Plan канадского рэпера Дрейка. 


В конце декабря Элджей занял седьмую строчку в списке самых упоминаемых персон — он обогнал рэп-исполнителя Miyagi, президента США Дональда Трампа и политика Павла Грудинина.

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