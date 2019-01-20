Семья сибиряков прошла мыс Горн на маленькой яхте

Клочковы путешествует на яхте с 2015 года





19 января 42-летние Марина и Андрей, 16-летняя Настя и 6-летняя Лада Клочковы из Новосибирска прошли мыс Горн на яхте Lady Mary. Сообщение об этом они опубликовали в своем путевом блоге Travely-Family.





«Итак, 19 января 2019 года в 7:50 по судовому времени мы прошли мыс Горн! Кажется, мы стали первой семьей с детьми из всего постсоветского пространства, кого сюда понесло под парусом. Это знаковое событие совпало с Крещением и полнолунием, как мы выяснили уже к ночи, впервые за полтора месяца разглядев настоящую луну», — написала в своем блоге Марина Клочкова.







Поездка семьи на яхте Lady Mary вокруг света началась несколько лет назад. НГС писал о том, как Клочковы переплывали океан, жарили акулу в Атлантике и попались суровым пограничникам на Багамах.