Семья сибиряков прошла мыс Горн на маленькой яхте
Семейная пара с двумя детьми продолжает кругосветное путешествие
19 января 42-летние Марина и Андрей, 16-летняя Настя и 6-летняя Лада Клочковы из Новосибирска прошли мыс Горн на яхте Lady Mary. Сообщение об этом они опубликовали в своем путевом блоге Travely-Family.
«Итак, 19 января 2019 года в 7:50 по судовому времени мы прошли мыс Горн! Кажется, мы стали первой семьей с детьми из всего постсоветского пространства, кого сюда понесло под парусом. Это знаковое событие совпало с Крещением и полнолунием, как мы выяснили уже к ночи, впервые за полтора месяца разглядев настоящую луну», — написала в своем блоге Марина Клочкова.
Поездка семьи на яхте Lady Mary вокруг света началась несколько лет назад. НГС писал о том, как Клочковы переплывали океан, жарили акулу в Атлантике и попались суровым пограничникам на Багамах.
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Маша Вьюн
Фото предоставлены Мариной Клочковой