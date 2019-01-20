фоторепортаж

Крещение на Руси: православные тату, айфоны, казаки и Джек Воробей. Кадры со всей страны

Фотографы Сети городских порталов провели все выходные в проруби. Публикуем их лучшие снимки

Крещению все возрасты покорны
Крещению все возрасты покорны

В эти выходные в проруби оказалась вся страна: крещенские купания давно уже захватывают не только православных верующих, но и желающих хапнуть зимнего экстрима, сделать селфи и просто проверить себя. Фотографы Сети городских порталов дежурили у купелей в 15 городах — от Архангельска до Новосибирска, чтобы выловить колоритных героев. Яркие, леденящие душу кадры из купелей смотрите в нашем фоторепортаже.


В январе не каждый взрослый отважится нырять в прорубь, но некоторые берут с собой еще и детей. Их эмоции — самые чистые.


В Екатеринбурге в Крещение было относительно не холодно: всего -10 градусов ночью и -5 днём.

Крещение на Руси: православные тату, айфоны, казаки и Джек Воробей. Кадры со всей страны

Ещё одно фото с Урала: здесь детям помогают казаки.

Крещение на Руси: православные тату, айфоны, казаки и Джек Воробей. Кадры со всей страны

В Уфе юным ныряльщикам на помощь идут спасатели.

Крещение на Руси: православные тату, айфоны, казаки и Джек Воробей. Кадры со всей страны

А это Тюмень: дети окунаются вместе с родителями.

Крещение на Руси: православные тату, айфоны, казаки и Джек Воробей. Кадры со всей страны

В Красноярске нынче было тепло: столбик термометра днём едва доходил до -10 градусов. Хотя по лицам юных ныряльщиков в прорубь не скажешь, что январь в Сибири не такой уж морозный.

Главное — поскорее сделать это
Главное — поскорее сделать это


И поскорее согреться
И поскорее согреться


Эффектная купель в Архангельске
Эффектная купель в Архангельске

Кого только не встретишь в Крещение! В Екатеринбурге, например, окунуться решил сам капитан Джек Воробей.


Капитану нипочём морозы!
Капитану нипочём морозы!


Крещение на Руси: православные тату, айфоны, казаки и Джек Воробей. Кадры со всей страны

Последние годы крещенские купания стали напоминать тату-фестивали. Этот колоритный персонаж — из Новосибирска.

Самарские девушки торопятся в тепло
Самарские девушки торопятся в тепло


Крещение на Руси: православные тату, айфоны, казаки и Джек Воробей. Кадры со всей страны

В суровом Челябинске мужчины с суровыми татуировками.

Крещение на Руси: православные тату, айфоны, казаки и Джек Воробей. Кадры со всей страны



Волки на спине сибирячки 
Волки на спине сибирячки 


Крещение на Руси: православные тату, айфоны, казаки и Джек Воробей. Кадры со всей страны


Каждый преследует свои цели: кто-то хочет закалиться, кто-то — исцелиться. В Екатеринбурге помогли инвалиду пройти крещенский обряд.

Крещение на Руси: православные тату, айфоны, казаки и Джек Воробей. Кадры со всей страны


Крещение на Руси: православные тату, айфоны, казаки и Джек Воробей. Кадры со всей страны

Курганский йог доказывает: купанию в проруби и стойке на голове все возрасты покорны.

Крещение на Руси: православные тату, айфоны, казаки и Джек Воробей. Кадры со всей страны

Привет из Самары, здесь ледяной водой себя проверяют иностранцы.

Крещение на Руси: православные тату, айфоны, казаки и Джек Воробей. Кадры со всей страны

А это Омск: здесь купели приняли 14 тысяч человек, был даже Джейсон Стэйтем.

Крещение на Руси: православные тату, айфоны, казаки и Джек Воробей. Кадры со всей страны


Место действия: Новосибирск. Главное — запилить селфи!
Место действия: Новосибирск. Главное — запилить селфи!


Кстати, кроме атлетов, в новосибирских купелях замечены горячие красотки: ищите их в этом фоторепортаже.


В Ростове-на-Дону купание в январской купели больше напоминает райское наслаждение в водопаде.


Крещение на Руси: православные тату, айфоны, казаки и Джек Воробей. Кадры со всей страны


Самарские девушки торопятся в тепло
Самарские девушки торопятся в тепло



Ребятам с Урала морозы не мешают позировать в купальниках
Ребятам с Урала морозы не мешают позировать в купальниках


Вот как прошли купания в Архангельске — на эти снимки даже смотреть холодно.


Эффектная купель в Архангельске
Эффектная купель в Архангельске

Этот силач из Нижнего Новгорода готов проверить себя в ледяной воде.

Крещение на Руси: православные тату, айфоны, казаки и Джек Воробей. Кадры со всей страны


И в общем-то неважно, с какой целью вы купаетесь в Крещение. Вы делаете это в январе и в России — а значит, вы уже в чем-то смельчаки и герои. 

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