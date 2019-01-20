Крещение на Руси: православные тату, айфоны, казаки и Джек Воробей. Кадры со всей страны

Фотографы Сети городских порталов провели все выходные в проруби. Публикуем их лучшие снимки

Крещению все возрасты покорны

В эти выходные в проруби оказалась вся страна: крещенские купания давно уже захватывают не только православных верующих, но и желающих хапнуть зимнего экстрима, сделать селфи и просто проверить себя. Фотографы Сети городских порталов дежурили у купелей в 15 городах — от Архангельска до Новосибирска, чтобы выловить колоритных героев. Яркие, леденящие душу кадры из купелей смотрите в нашем фоторепортаже.







В январе не каждый взрослый отважится нырять в прорубь, но некоторые берут с собой еще и детей. Их эмоции — самые чистые.





В Екатеринбурге в Крещение было относительно не холодно: всего -10 градусов ночью и -5 днём.

Ещё одно фото с Урала: здесь детям помогают казаки.

В Уфе юным ныряльщикам на помощь идут спасатели.

А это Тюмень: дети окунаются вместе с родителями.

В Красноярске нынче было тепло: столбик термометра днём едва доходил до -10 градусов. Хотя по лицам юных ныряльщиков в прорубь не скажешь, что январь в Сибири не такой уж морозный.

Главное — поскорее сделать это





И поскорее согреться





Эффектная купель в Архангельске

Кого только не встретишь в Крещение! В Екатеринбурге, например, окунуться решил сам капитан Джек Воробей.





Капитану нипочём морозы!





Последние годы крещенские купания стали напоминать тату-фестивали. Этот колоритный персонаж — из Новосибирска.

Самарские девушки торопятся в тепло





В суровом Челябинске мужчины с суровыми татуировками.









Волки на спине сибирячки









Каждый преследует свои цели: кто-то хочет закалиться, кто-то — исцелиться. В Екатеринбурге помогли инвалиду пройти крещенский обряд.





Курганский йог доказывает: купанию в проруби и стойке на голове все возрасты покорны.

Привет из Самары, здесь ледяной водой себя проверяют иностранцы.

А это Омск: здесь купели приняли 14 тысяч человек, был даже Джейсон Стэйтем.





Место действия: Новосибирск. Главное — запилить селфи!





Кстати, кроме атлетов, в новосибирских купелях замечены горячие красотки: ищите их в этом фоторепортаже.





В Ростове-на-Дону купание в январской купели больше напоминает райское наслаждение в водопаде.











Самарские девушки торопятся в тепло









Ребятам с Урала морозы не мешают позировать в купальниках





Вот как прошли купания в Архангельске — на эти снимки даже смотреть холодно.





Эффектная купель в Архангельске

Этот силач из Нижнего Новгорода готов проверить себя в ледяной воде.





И в общем-то неважно, с какой целью вы купаетесь в Крещение. Вы делаете это в январе и в России — а значит, вы уже в чем-то смельчаки и герои.