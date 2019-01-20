Крещение на Руси: православные тату, айфоны, казаки и Джек Воробей. Кадры со всей страны
Фотографы Сети городских порталов провели все выходные в проруби. Публикуем их лучшие снимки
В эти выходные в проруби оказалась вся страна: крещенские купания давно уже захватывают не только православных верующих, но и желающих хапнуть зимнего экстрима, сделать селфи и просто проверить себя. Фотографы Сети городских порталов дежурили у купелей в 15 городах — от Архангельска до Новосибирска, чтобы выловить колоритных героев. Яркие, леденящие душу кадры из купелей смотрите в нашем фоторепортаже.
В январе не каждый взрослый отважится нырять в прорубь, но некоторые берут с собой еще и детей. Их эмоции — самые чистые.
В Екатеринбурге в Крещение было относительно не холодно: всего -10 градусов ночью и -5 днём.
Ещё одно фото с Урала: здесь детям помогают казаки.
В Уфе юным ныряльщикам на помощь идут спасатели.
А это Тюмень: дети окунаются вместе с родителями.
В Красноярске нынче было тепло: столбик термометра днём едва доходил до -10 градусов. Хотя по лицам юных ныряльщиков в прорубь не скажешь, что январь в Сибири не такой уж морозный.
Кого только не встретишь в Крещение! В Екатеринбурге, например, окунуться решил сам капитан Джек Воробей.
Последние годы крещенские купания стали напоминать тату-фестивали. Этот колоритный персонаж — из Новосибирска.
В суровом Челябинске мужчины с суровыми татуировками.
Каждый преследует свои цели: кто-то хочет закалиться, кто-то — исцелиться. В Екатеринбурге помогли инвалиду пройти крещенский обряд.
Курганский йог доказывает: купанию в проруби и стойке на голове все возрасты покорны.
Привет из Самары, здесь ледяной водой себя проверяют иностранцы.
А это Омск: здесь купели приняли 14 тысяч человек, был даже Джейсон Стэйтем.
Кстати, кроме атлетов, в новосибирских купелях замечены горячие красотки: ищите их в этом фоторепортаже.
В Ростове-на-Дону купание в январской купели больше напоминает райское наслаждение в водопаде.
Вот как прошли купания в Архангельске — на эти снимки даже смотреть холодно.
Этот силач из Нижнего Новгорода готов проверить себя в ледяной воде.
И в общем-то неважно, с какой целью вы купаетесь в Крещение. Вы делаете это в январе и в России — а значит, вы уже в чем-то смельчаки и герои.
Мария Захарова