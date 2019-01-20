Новосибирские биатлонисты выиграли чемпионат Сибири

Для преодоления трассы им потребовалось полчаса

Соревнования проходили в Новосибирском биатлонном комплексе
Соревнования проходили в Новосибирском биатлонном комплексе


Сегодня, 20 января, завершился чемпионат по биатлону Сибирского федерального округа — новосибирские спортсмены заняли первые места.


Итоговые результаты для мужчин 
Итоговые результаты для мужчин 


Среди мужчин лучшим стал 29-летний Максим Буртасов — он прошел трассу за 34 минуты. Первое место среди женщин заняла 27-летняя Анна Никулина со временем 33 минуты.


Итоговые результаты для женщин
Итоговые результаты для женщин



Вторые и третьи места заняли спортсмены из Красноярска.


Кроме биатлонистов, в городе воспитывают успешных футболистов: вчера Новосибирск вошел в рейтинг самых плодовитых футбольных городов — 36 футболистов, рождённых в Новосибирской области, выступают в профессиональной футбольной лиге.

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