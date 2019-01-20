Новосибирцы отметили День снега: на Горской собрались 160 молодых лыжников

День снега в Новосибирске отмечают в четвёртый раз





Сегодня, 20 января, любители зимнего спорта в Новосибирске отметили День снега.





Одной из точек зимних соревнований стала спортивная школа на Горской.





«Это мероприятие ежегодное, приуроченное к Всемирному дню снега, которое проводится Федерацией лыжных видов спорта (FIS). В России эту инициативу проводит Министерство спорта по всем регионам. Участвуют виды спорта, входящие в федерацию FIS — это горные лыжи, лыжные гонки, сноуборд», — рассказал корреспонденту НГС директор благотворительного фонда «Спорту место» Владислав Иванов.





Фонд каждый год помогает горнолыжной школе проводить эти соревнования. Сегодня около 160 детей соревновались в дисциплине слалом-гигант на горных лыжах. Возраст участников был от 2010 года и старше.





Каждый спортсмен в этой дисциплине стартует в две попытки. На первую попытку ставится одна конфигурация поворотов, а между попытками трасса переставляется.





«Если спортсмен в первой попытке финишировал, не упал, не вылетел за пределы трассы, не пропустил мимо ни одних ворот, он допускается ко второй попытке. Время плюсуется, и выявляется победитель. Детей сегодня награждали медалями, грамотами, кубками», — рассказал Владислав Иванов.





У каждого спортсмена было две попытки





Возраст участников — от 9 лет





Всего на Горской собрались 160 молодых лыжников





Детям выдавали разные награды





На Горской соревновались в слалом-гиганте





День снега отмечали на двух базах в Новосибирске и на одной в Бердске









Также, по информации Министерства спорта Новосибирской области, соревнования сегодня проходили на спортивных базах «Буревестник» в Новосибирске на Выборной, а также на безе «Метелица» в Бердске.





В «Буревестнике» на лыжных гонках участвовало порядка 200 человек, а в Бердске на «Весёлых стартах» участвовали 17 детских садов, у них были команды по 10 человек, уточнили в министерстве.









О том, как проходил День снега в один из прошлых годов можно посмотреть здесь.