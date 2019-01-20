Новосибирцы отметили День снега: на Горской собрались 160 молодых лыжников

Они соревновались в слалом-гиганте

День снега в Новосибирске отмечают в четвёртый раз
День снега в Новосибирске отмечают в четвёртый раз


Сегодня, 20 января, любители зимнего спорта в Новосибирске отметили День снега.


Одной из точек зимних соревнований стала спортивная школа на Горской.


«Это мероприятие ежегодное, приуроченное к Всемирному дню снега, которое проводится Федерацией лыжных видов спорта (FIS). В России эту инициативу проводит Министерство спорта по всем регионам. Участвуют виды спорта, входящие в федерацию FIS — это горные лыжи, лыжные гонки, сноуборд», — рассказал корреспонденту НГС директор благотворительного фонда «Спорту место» Владислав Иванов.


Фонд каждый год помогает горнолыжной школе проводить эти соревнования. Сегодня около 160 детей соревновались в дисциплине слалом-гигант на горных лыжах. Возраст участников был от 2010 года и старше.


Каждый спортсмен в этой дисциплине стартует в две попытки. На первую попытку ставится одна конфигурация поворотов, а между попытками трасса переставляется.


«Если спортсмен в первой попытке финишировал, не упал, не вылетел за пределы трассы, не пропустил мимо ни одних ворот, он допускается ко второй попытке. Время плюсуется, и выявляется победитель. Детей сегодня награждали медалями, грамотами, кубками», — рассказал Владислав Иванов.


У каждого спортсмена было две попытки
У каждого спортсмена было две попытки


Возраст участников — от 9 лет
Возраст участников — от 9 лет


Всего на Горской собрались 160 молодых лыжников
Всего на Горской собрались 160 молодых лыжников


Детям выдавали разные награды
Детям выдавали разные награды


На Горской соревновались в слалом-гиганте
На Горской соревновались в слалом-гиганте


День снега отмечали на двух базах в Новосибирске и на одной в Бердске
День снега отмечали на двух базах в Новосибирске и на одной в Бердске



Также, по информации Министерства спорта Новосибирской области, соревнования сегодня проходили на спортивных базах «Буревестник» в Новосибирске на Выборной, а также на безе «Метелица» в Бердске.


В «Буревестнике» на лыжных гонках участвовало порядка 200 человек, а в Бердске на «Весёлых стартах» участвовали 17 детских садов, у них были команды по 10 человек, уточнили в министерстве.


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Всемирный День Снега бердчане отметили семейным спортивным праздником ❄❄❄Всемирный День Снега проводится с 2012 года, его цель - популяризация зимних видов спорта и здорового образа жизни. Девиз праздника - "Насладиться, ознакомиться и испытать", так как 50% населения планеты снега практически не видят. Берчанам со снегом знакомиться не надо, а вот чтобы ещё раз насладиться и испытать его, сотрудники МБУ "Спортоград" организовали на лыжный базе "Метелица" замечательный праздник. 16 команд, представленных дошкольными образовательными учреждениями нашего города приняли участие в эстафетных соревнованиях "Папа, мама, я - спортивная семья". В составе каждой команды семь человек - двое пап, двое мам, двое детей и один педагог детского сада. Спортивный азарт, громкие крики болельщиков, свежий воздух, искрящийся снег и ритмичная музыка - всё это составляло атмосферу весёлого праздника. Особенно яркие эмоции у детей, ведь массовые соревнования, это всегда интересно, а тут ещё вместе с папой и мамой. Эстафеты разнообразны - бег, прыжки, метание снежков и многое другое. Лидерами стали детский сад №27 "Родничок", №2 "Дельфин" и №26 "Кораблик". Все участники соревнований получили медали, грамоты, сладкие призы и, конечно, хорошее настроение. #деньснега #бердск #метелицабердск

Публикация от Медиа Холдинг ТВК (@mediaholdingtvk)


О том, как проходил День снега в один из прошлых годов можно посмотреть здесь.

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