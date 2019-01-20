Хоккеисты «Сибири» спустились с гитарами в переход метро на площади Ленина
Они заработали деньги, которые пойдут на благотворительность
Сегодня днём, 20 января, два игрока новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Юкка Пелтола и Жильбер Брюле спустились с гитарами в подземный переход на станции метро «Площадь Ленина».
Они расположились в переходе на станции со стороны Краеведческого музея и сыграли несколько композиций, среди которых была песня «Батарейка» группы «Жуки».
Очевидцы, которые попали в переход в то же время, что и игроки, выложили в соцсетях фрагменты с выступления.
Слушатели не остались равнодушными к творчеству хоккеистов и заплатили им за выступление — как отмечается в Инстаграме «Сибири», концерт был благотворительный.
Также хоккеисты не отказали поклонникам в возможности сфотографироваться с ними.
Сибирь уже не первый раз на этой неделе радует своих болельщиков. 15 января на матче против «Сочи» болельщик новосибирской команды сказал, что у него день рождения, — через несколько минут он получил в подарок от клуба джерси.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и
Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Елена Громкова
Скриншот (1) и видео instagram.com/volkonskaja.ma
Скриншот (2) instagram.com/hc_sibir
Фото instagram.com/evgentitov91