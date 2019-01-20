Хоккеисты «Сибири» спустились с гитарами в переход метро на площади Ленина

Они заработали деньги, которые пойдут на благотворительность

Хоккеисты дали небольшой концерт для всех желающих
Хоккеисты дали небольшой концерт для всех желающих


Сегодня днём, 20 января, два игрока новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Юкка Пелтола и Жильбер Брюле спустились с гитарами в подземный переход на станции метро «Площадь Ленина».


Они расположились в переходе на станции со стороны Краеведческого музея и сыграли несколько композиций, среди которых была песня «Батарейка» группы «Жуки». 


Очевидцы, которые попали в переход в то же время, что и игроки, выложили в соцсетях фрагменты с выступления.



Слушатели не остались равнодушными к творчеству хоккеистов и заплатили им за выступление — как отмечается в Инстаграме «Сибири», концерт был благотворительный. 


Деньги хоккеисты собрали в шлем
Деньги хоккеисты собрали в шлем


Также хоккеисты не отказали поклонникам в возможности сфотографироваться с ними.


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#хксибирь

Публикация от Евгений (@evgentitov91)


Сибирь уже не первый раз на этой неделе радует своих болельщиков. 15 января на матче против «Сочи» болельщик новосибирской команды сказал, что у него день рождения, — через несколько минут он получил в подарок от клуба джерси

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