В полиции рассказали о пострадавшем в ДТП возле стадиона «Заря»: в больницу попал 14-летний мальчик

Информация о его состоянии уточняется

Возле остановки рядом со стадионом «Заря» на Спортивной сбили мальчика





В полиции Новосибирска рассказали, кто пострадал в аварии рядом со стадионом «Заря»: оказалось, что автомобиль сбил 14-летнего подростка.





«Мальчик 2005 года рождения переходил вне зоны пешеходного перехода, госпитализирован», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО. Авария случилась в 14:25.





В пресс-службе отметили, что пока неизвестно, автомобиль какой марки сбил ребёнка. Прежде очевидец сообщал, что это был легковой автомобиль.