В полиции рассказали о пострадавшем в ДТП возле стадиона «Заря»: в больницу попал 14-летний мальчик
Информация о его состоянии уточняется
В полиции Новосибирска рассказали, кто пострадал в аварии рядом со стадионом «Заря»: оказалось, что автомобиль сбил 14-летнего подростка.
«Мальчик 2005 года рождения переходил вне зоны пешеходного перехода, госпитализирован», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО. Авария случилась в 14:25.
В пресс-службе отметили, что пока неизвестно, автомобиль какой марки сбил ребёнка. Прежде очевидец сообщал, что это был легковой автомобиль.
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Елена Громкова
Фото очевидца