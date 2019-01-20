В полиции рассказали о пострадавшем в ДТП возле стадиона «Заря»: в больницу попал 14-летний мальчик

Информация о его состоянии уточняется

Возле остановки рядом со стадионом «Заря» на Спортивной сбили мальчика
Возле остановки рядом со стадионом «Заря» на Спортивной сбили мальчика


В полиции Новосибирска рассказали, кто пострадал в аварии рядом со стадионом «Заря»: оказалось, что автомобиль сбил 14-летнего подростка.


«Мальчик 2005 года рождения переходил вне зоны пешеходного перехода, госпитализирован», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО. Авария случилась в 14:25.


В пресс-службе отметили, что пока неизвестно, автомобиль какой марки сбил ребёнка. Прежде очевидец сообщал, что это был легковой автомобиль.

Прочтений: 1012

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (4)4
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено