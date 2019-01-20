Рядом со стадионом «Заря» сбили пешехода: на место приехали скорая и реанимация
Подробности происшествия уточняются
Днём 20 января в Ленинском районе Новосибирска легковой автомобиль сбил человека.
«ДТП с пострадавшими, за домом Колхидская, 31–29. Дома напротив стадиона "Заря"», — написал в редакцию очевидец, который видел последствия ДТП.
По его словам, в машину скорой погрузили человека, которого сбил легковой автомобиль.
Подробности происшествия выясняются.
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Елена Громкова
Фото очевидца