Рядом со стадионом «Заря» сбили пешехода: на место приехали скорая и реанимация

Подробности происшествия уточняются

Авария случилась около 15 часов дня
Авария случилась около 15 часов дня


Днём 20 января в Ленинском районе Новосибирска легковой автомобиль сбил человека.


«ДТП с пострадавшими, за домом Колхидская, 31–29. Дома напротив стадиона "Заря"», — написал в редакцию очевидец, который видел последствия ДТП.


По его словам, в машину скорой погрузили человека, которого сбил легковой автомобиль.


Подробности происшествия выясняются.


Авария случилась рядом с остановкой
Авария случилась рядом с остановкой
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