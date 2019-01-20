На сибирские полигоны вышли 4 тысячи военных: их оценивают психологи

Мотострелки занимаются подготовкой в трёх регионах

В проверке также участвуют 500 единиц военной техники
В проверке также участвуют 500 единиц военной техники


На три полигона Центрального военного округа — в Новосибирской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае — вышли 4 тысячи военных из мотострелковых подразделений.


«В ходе подготовки отрабатываются вопросы действия на марше, организации боевого охранения, ведения разведки с использованием БПЛА (беспилотников. — Прим. ред.), отражения нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника, всестороннего обеспечения войск в условиях низких температур», — говорится в сообщении Центрального военного округа.


Среди испытаний есть преодоление психологической полосы. После этого военные психологи оценивают способность личного состава к дальнейшему выполнению поставленных задач.


На этой неделе расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» провели учения под Новосибирском — они перехватили и уничтожили атаку беспилотников условного противника.


В начале недели НГС рассказывал о ночных учения под Новосибирском — в маневрах приняли участие экипажи транспортно-штурмовых вертолётов отдельного вертолетного полка ЦВО.

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