На сибирские полигоны вышли 4 тысячи военных: их оценивают психологи
Мотострелки занимаются подготовкой в трёх регионах
На три полигона Центрального военного округа — в Новосибирской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае — вышли 4 тысячи военных из мотострелковых подразделений.
«В ходе подготовки отрабатываются вопросы действия на марше, организации боевого охранения, ведения разведки с использованием БПЛА (беспилотников. — Прим. ред.), отражения нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника, всестороннего обеспечения войск в условиях низких температур», — говорится в сообщении Центрального военного округа.
Среди испытаний есть преодоление психологической полосы. После этого военные психологи оценивают способность личного состава к дальнейшему выполнению поставленных задач.
На этой неделе расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» провели учения под Новосибирском — они перехватили и уничтожили атаку беспилотников условного противника.
В начале недели НГС рассказывал о ночных учения под Новосибирском — в маневрах приняли участие экипажи транспортно-штурмовых вертолётов отдельного вертолетного полка ЦВО.
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Елена Громкова
Фото structure.mil.ru