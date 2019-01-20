В Новосибирске пропала девочка-подросток с выбритыми висками
О пропавшей ничего неизвестно четвёртый день
В Новосибирске пропала 14-летняя Юлия Смаилова — её в розыск объявил поисковый отряд «Лиза Алерт».
«С 17 января 2019 года местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении отряда.
Как пояснила корреспонденту НГС руководитель инфогруппы новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских в переписке в соцсети «ВКонтакте», девочка пропала в Заельцовском районе.
Информации о том, куда могла отправиться девочка, нет.
«Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, волосы длинные, прямые каштанового цвета, с двух сторон выбриты виски, глаза карие.
Была одета: спортивная кофта, черные легинсы или синие джинсы», — говорится в ориентировке поискового отряда.
В начале января пропавшую новосибирскую школьницу в балетках нашли под Омском.
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Елена Громкова
Фото Ольги Бурлаковой (1), lizaalert.org (2)