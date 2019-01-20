В Новосибирске пропала девочка-подросток с выбритыми висками

О пропавшей ничего неизвестно четвёртый день

Куда могла уйти девочка, неизвестно
Куда могла уйти девочка, неизвестно


В Новосибирске пропала 14-летняя Юлия Смаилова — её в розыск объявил поисковый отряд «Лиза Алерт».


«С 17 января 2019 года местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении отряда.


Как пояснила корреспонденту НГС руководитель инфогруппы новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских в переписке в соцсети «ВКонтакте», девочка пропала в Заельцовском районе.


Информации о том, куда могла отправиться девочка, нет.


«Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, волосы длинные, прямые каштанового цвета, с двух сторон выбриты виски, глаза карие.


Была одета: спортивная кофта, черные легинсы или синие джинсы», — говорится в ориентировке поискового отряда.


Юлия Смаилова пропала 17 января
Юлия Смаилова пропала 17 января


В начале января пропавшую новосибирскую школьницу в балетках нашли под Омском.

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