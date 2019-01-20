К Новосибирску приближается огромная Луна

Луна входит в фазу полнолуния, а затем достигнет перигея

В фазу полнолуния Луна войдёт утром 21 января, а в перигей — ночью на 22 января
В фазу полнолуния Луна войдёт утром 21 января, а в перигей — ночью на 22 января


В ночь с 21 на 22 января новосибирцы смогут увидеть Суперлуние — Луна подойдёт близко к Земле и в это время будет казаться огромной.


«Суперлунием называют совпадение момента наступления полнолуния (или новолуния) с моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Если совпадение произошло в полнолуние, то можно заметить увеличение лунного диска», — рассказала корреспонденту НГС сотрудница учебно-научного центра «Планетарий» СГУГиТ Виктория Дамм.


По её данным, Луна войдёт в фазу полнолуния по новосибирскому времени днём в 12:17. При этом на эту фазу выпадает прохождение Луной перигея — точки, расположенной на расстоянии Земли в 357 344 километрах. Это прохождение можно будет увидеть 22 января в 2:59.


Также на 21 января на наступление фазы полнолуния выпадает лунное затмение, но жители Новосибирска его увидеть не смогут — Луна в это время будет за горизонтом.


В прошлом году, 1 февраля, Суперлуние и лунное затмение, во время которого Луна стала красной, наблюдалось по всей стране.

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