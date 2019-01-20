39,5 тысячи новосибирцев окунулись в ледяную воду: самая популярная купель оказалась на Юго-Западном

МАСС составила рейтинг прорубей на Крещение

Количество окунувшихся накануне — лучший результат за последние годы
Количество окунувшихся накануне — лучший результат за последние годы


Спасатели МАСС подвели итоги дежурств на городских купелях во время Крещения.


«Все купели были демонтированы, а проруби засыпаны и закрыты. <...> Общее количество искупавшихся в проруби людей — 39 514 человек, что является лучшим результатом за последние годы», — передаёт Муниципальная аварийно-спасательная служба.


Также в МАСС составили рейтинг купелей.


1-е место — Ленинский район, карьер Юго-Западного жилмассива — 11 200 человек.


2-е место — Калининский район, озеро Спартак — 8502 человека.


3-е место — Советский район, Обское водохранилище, улица Софийская, 15 — 7000 человек.


4-е место — Центральный округ, озеро Жемчужина Сибири — 4542 человека.


5-е место — Октябрьский район, протока реки Обь, микрорайон «Европейский Берег» — 3900 человек.


6-е место — Ленинский район, река Обь, улица Заобская (Затон) — 1420 человек (рекордное количество для данной купели).


Вне зачёта — купель, где дежурили спасатели Областной аварийно-спасательной службы, река Обь, пожарный причал — 2950 человек.


Вчера НГС в онлайн-режиме следил за тем, как жители города окунаются в ледяную воду

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