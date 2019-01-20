39,5 тысячи новосибирцев окунулись в ледяную воду: самая популярная купель оказалась на Юго-Западном
МАСС составила рейтинг прорубей на Крещение
Спасатели МАСС подвели итоги дежурств на городских купелях во время Крещения.
«Все купели были демонтированы, а проруби засыпаны и закрыты. <...> Общее количество искупавшихся в проруби людей —
Также в МАСС составили рейтинг купелей.
1-е место — Ленинский район, карьер Юго-Западного жилмассива —
2-е место — Калининский район, озеро Спартак — 8502 человека.
3-е место — Советский район, Обское водохранилище, улица Софийская, 15 — 7000 человек.
4-е место — Центральный округ, озеро Жемчужина Сибири — 4542 человека.
5-е место — Октябрьский район, протока реки Обь, микрорайон «Европейский Берег» — 3900 человек.
6-е место — Ленинский район, река Обь, улица Заобская (Затон) — 1420 человек (рекордное количество для данной купели).
Вне зачёта — купель, где дежурили спасатели Областной аварийно-спасательной службы, река Обь, пожарный причал — 2950 человек.
Вчера НГС в онлайн-режиме следил за тем, как жители города окунаются в ледяную воду.
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Елена Громкова
Фото Ольги Бурлаковой