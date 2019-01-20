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Новосибирский борец Роман Власов вышел в финал чемпионата России

В финале Роман Власов встретится с молодым борцом из Ингушетии

Для Романа Власова это первые соревнования после травмы
Для Романа Власова это первые соревнования после травмы


Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов вышел в финал чемпионата России — его соперником в решающей схватке станет 20-летний Ислам Опиев из Ингушетии, сообщается на сайте федерации спортивной борьбы России.


«Определились финалисты калининградского чемпионата России по греко-римской борьбе в весовых категориях до 72, 77 и 97 килограмм. Завтра [20 января] в 18:00 по местному времени нас ожидают три суперфинала: Манцигов — Курак, Власов — Опиев и Головин — Мельников», — говорится в сообщении.


В полуфинале Роман Власов одержал победу над Ахмедом Кайцуковым из Кабардино-Балкарии со счётом 11:0.


Для Романа Власова это первые соревнования после операции на мениске. Спортсмен получил травму ноги на летних сборах, и в сентябре он перенёс операцию. Процесс восстановления длился около трёх месяцев, из этого Власов был вынужден пропустить чемпионат мира в Будапеште.


В мае прошлого года Роман Власов в третий раз стал чемпионом Европы— в финале он встретился с действующим на тот момент чемпионом из Сербии Виктором Немешем и одержал победу со счётом 5:1.

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