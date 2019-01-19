Глава Международной федерации хоккея заявил, что полуфинал и финал ЧМ-2023 пройдут в Новосибирске

Рене Фазель в октябре приезжал в Новосибирск, чтобы посмотреть, как город готовится к чемпионату





Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал решение о проведении молодёжного чемпионата мира в 2023 году, который, по официальной версии, пройдёт в Новосибирске.





Он считает, что совместное проведение чемпионата мира по хоккею в Новосибирске и Омске — это выигрышная ситуация для всех.





«Сначала мы рассматривали только Новосибирск, потом, когда решение было уже принято, из Федерации хоккея России поступил запрос, чтобы Омск тоже стал принимать это мероприятие. Мы все знаем проблемы Омска, что там сейчас нет арены. Это хорошая возможность для города, чтобы построить её. От этой ситуации выиграют все стороны», — приводит слова Президента Международной федерации хоккея издание «Чемпионат».





Также Рене Фазель заверил, что полуфинал и финал чемпионата пройдут точно в Новосибирске.





«В Новосибирске в любом случае будет играть сборная России, там пройдут полуфиналы и финал. Так же как на МЧМ-2019 игры проходили в Ванкувере и Виктории. Это хорошо и для Сибири, и для Омска», — добавил Рене Фазель.







В октябре Рене Фазель приезжал в Новосибирск, чтобы посмотреть, как город готовится к чемпионату. Власти назвали точные даты ввода в эксплуатацию новых дорог, станции метро «Спортивная» и ледовой арены, на которой будут проходить игры, — закончить все работы нужно до конца июня 2022 года. А несколько дней назад Анатолий Локоть объявил о решении открыть ещё одну станцию метро к хоккейному чемпионату 2023 года.